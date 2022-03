Présidentielle : Éric Zemmour est un candidat "brutal et animé par un esprit de division", tacle l'eurodéputé LR Geoffroy Didier

Éric Zemmour "a plus de l'extrêmisme d'un Jean-Marie Le Pen" que d'un François Fillon ou d'un Nicolas Sarkozy, estime le directeur de communication de Valérie Pécresse.

Geoffroy Didier voit d'un oeil sévère le meeting qu'organise dimanche le candidat Reconquête! au Trocadéro à Paris, où il espère rassembler 50 000 personnes : "Éric Zemmour n'a rien d'un François Fillon ou d'un Nicolas Sarkozy", qui avaient organisé au même endroit de grands rassemblements en 2017 et 2012, affirme le directeur de communication de la candidate des Républicains à la présdentielle, Valérie Pécresse. "Il a plus de l'extrêmisme d'un Jean-Marie Le Pen", déclare l'eurodéputé LR samedi 26 mars sur franceinfo.

>> À quinze jours du scrutin, les candidats enchaînent les meetings. Suivez notre direct.

Éric Zemmour est un candidat "brutal et animé par un esprit de division", tacle Geoffroy Didier, qui se dit "très choqué" par "sa brutalité" à l'égard des personnes âgées, des familles monoparentales, et des personnes handicapées. Il s'est aussi, selon lui, "disqualifié pour incarner un jour le peuple français lorsqu'il a démontré toute sa complicité avec le dictateur russe Vladimir Poutine" et en tournant le dos à la tradition d’accueil des réfugiés de guerre venus d'Ukraine.

"Je respecte les Français qui sont apparemment séduits par le discours civilisationnel d'Éric Zemmour, lance Geoffroy Didier, mais je leur dis qu'il est un homme qui ne va déclencher que des risques de guerre civile", concluant qu'il est "en train de devenir la caricature de lui-même", "il n'est pas du tout la solution pour la France".