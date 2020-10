VIDEO. Jean-Pierre Jouyet défend le bilan "injustement critiqué" de François Hollande mais admet "vraisemblablement des problèmes de communication"

Leur amitié remonte aux bancs de l'Ena. Jean-Pierre Jouyet, l'ancien secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande, se livre dans un essai qui paraît jeudi 8 octobre aux Éditions Albin Michel, L'envers du décor. Sur France Inter, il revient sur "le coup de foudre" avec l'ancien président de la République et défend son bilan "injustement critiqué".

"Ce mandat, c'est quand même la plus grande convention internationale de lutte pour la protection du climat, la COP 21", lance Jean-Pierre Jouyet. "Ça a été le mariage pour tous. Ça a été quand même des centaines de milliers d'emplois créés. Ça a été aussi le sauvetage de la zone euro au moment où il y avait la crise. Ça a été, sur le plan international quand même, des décisions extrêmement dures à prendre. Sur la Syrie, il a été beaucoup plus courageux qu'Obama par exemple", énumère l'ancien secrétaire général de l'Élysée.

Sur la très forte impopularité en fin de mandat, "c'est parce qu'il y a eu vraisemblablement des problèmes de communication", estime Jean-Pierre Jouyet. "L'histoire retiendra, et ça se voit déjà, que ça a été quand même un bilan qui a été injustement critiqué. Il avait un esprit de décision fort. J'estime que la gestion des attentats, l'esprit de décision, de rapidité dont il a fait preuve et que je raconte dans le livre ayant participé aux réunions, c'est exceptionnel", poursuit son ami.Jean-Pierre Jouyet se livre aussi sur la "grande amitié" qui le lie avec François Hollande. "Il y a eu entre nous deux, le premier jour ce qu'on appelle un coup de foudre, c'est à dire que nous nous sommes compris sur tout", explique Jean-Pierre Jouyet.

J'ai toujours eu pour François Hollande la plus grande admiration intellectuelle, politique et véritablement c'est la personnalité qui m'a le plus impressionnée durant quarante ans.