"Le 4 décembre, c'est très tard pour se mettre d'accord, pour s'entendre, pour se parler", regrette Xavier Bertrand, candidat à l'élection présidentielle de 2022, à propos de la date du congrès des Républicains (LR), où les militants du partis seront amenés à se choisir un candidat ou une candidate pour la course à l'Élysée. Dans une tentative de se placer au centre du jeu, et pour éviter un congrès "d'affrontement", Xavier Bertrand a proposé dès jeudi soir, sur France 2, aux autres prétendants de droite à l'Élysée de les rencontrer "très rapidement, avant le 13 octobre", soit la date limite pour le dépôt des candidatures.

"C'est très tard et si, en plus, on s'est déchirés avant, alors là, je vous dis : c'est clair, c'est rideau, c'est terminé", juge Xavier Bertrand. Selon lui, le "sentiment" des militants de LR, "c'est mettez-vous d'accord [sur un nom]" et "ensuite, qu'il y ait un congrès où l'on dise très clairement si oui ou non ça nous va, pour créer une dynamique". C'est "la tradition, les habitudes des congrès", estime-t-il.

"La dernière fois que nous avons gagné une élection présidentielle, avec Nicolas Sarkozy en 2007, il y avait un nom, mais il n'y avait pas un vainqueur et des vaincus." Xavier Bertrand à franceinfo

"Je ne vais pas faire campagne contre des amis avec qui je veux gouverner la France", ajoute le président des Hauts-de-France, qui insiste sur son avance sur ses concurrents à droite, qui refusent à ce jour de se désister à son profit. Valérie Pécresse, Michel Barnier, Eric Ciotti et Philippe Juvin sont prêts à participer au congrés. "Les sondages disent que je suis aujourd'hui celui qui est le mieux placé pour être qualifié au second tour et être capable de l'emporter face à Emmanuel Macron", souligne-t-il. "Le mouchoir de poche, c'est ce qui fait la différence", insiste Xavier Bertrand, en référence à sa faible avance dans les sondages sur Valérie Pécresse, qui ambitionne elle aussi de porter les couleurs de la droite à la présidentielle. "Hier encore", la présidente de la région Ile-de-France "m'a répondu qu'elle était d'accord pour qu'on se parle", a-t-il d'ailleurs assuré.

En fonction des hypothèses, Xavier Bertrand recueille entre 14 et 17% des intentions de vote des Français au premier tour, selon le sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien-Aujourd'hui en France, publié vendredi 1er octobre. Valérie Pécresse est entre 12 et 17%, Michel Barnier entre 11% et 13%