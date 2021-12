Vidéo Comment agissent les soutiens d'Éric Zemmour sur TikTok ?

Sur le réseau social TikTok on publie des vidéos dans lesquelles on danse, on invente des sketchs. Pour soutenir Éric Zemmour, on peut choisir une musique plutôt joyeuse, à la mode, et on se filme en train d'aller acheter son dernier livre. Le polémiste d’extrême droite est officiellement candidat à l'élection présidentielle de 2022 et pour lancer sa campagne, il peut compter sur une base de jeunes militants notamment sur TikTok.

Un réseau social jeune et viral

En utilisant les codes du réseau social, ces jeunes militants deviennent de vrais influenceurs politiques comme Thonia par exemple qui cumule 35 millions d’abonnés : "Il y a des tendances avec des sons dont je peux détourner un peu le sens pour les faire aller dans le sens de mes idées." Ils ne sont pas les seuls à faire de la politique sur la plateforme, les soutiens de Jean-Luc Mélenchon ou d'Emmanuel Macron sont présents et publient essentiellement de extraits d'interviews. Mais les militants pro-Zemmour dépoussièrent le genre en se mettant eux-même en scène.

"Il faut parler à ces jeunes, il ne faut pas laisser le champs libre." Thonia, influenceuse pro-Zemmour à franceinfo

Si ces militants ont choisi TikTok plutôt qu'Instagram ou Facebook, c’est d’abord parce que TikTok est un réseau social jeune et pour les jeunes. Ils y trouveront leur public. Mais c’est aussi surtout parce les contenus clivants créent du débat. L'algorithme du réseau social adore ça et va leur permettre de devenir viraux. “La tension c’est vraiment le moteur économique de ces réseaux sociaux, explique Romain Fargier chercheur en communication politique au centre d'études politiques et sociales de Montpellier. Plus il y a de la tension, plus il y a de l’interaction et cela favorise l’activité sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, il n’y a pas d’espace médiatique pour ce type d'idées, du moins dans la presse ou dans les médias généralistes." Cette polarisation se voit dans les chiffres. Il y a 66 milions de vues sur TikTok pour le hashtag #Zemmour2022 contre 25 millions pour #Mélenchon2022.

Inventer de nouvelles techniques

Éric Zemmour est connu pour ses propos outranciers et a notamment été condamné pour provocation à la haine raciale. Mais les influenceurs politiques ne tiennent pas forcément les mêmes discours. TikTok interdit, bien sur les propos violents ou racistes ainsi que toutes les formes d'insultes ou la promotion de discours haineux. Quand une ligne est franchie TikTok supprime les vidéos concernées voire des comptes dans leur totalité. C'est arrivé à Thonia, elle a vu certaines de ses vidéos disparaitre avec comme motif : discours de haine. “Il n’y avait pas vraiment de raison légitime à mon sens car j’estime que je ne suis pas extrémiste et n’incite pas à la haine, déclare Thonia. Cela m’a fait remettre en question mon contenu, et du coup, j’essaye d’être beaucoup plus subtile. Malheureusement, si on ne l'est pas assez, on est directement vus comme des nazis." Les militants d'extrême droite cherchent à maîtriser les règles de censure et inventent de nouvelles techniques.

"Ils utilisent un langage codé, un double discours ou du sarcasme pour contourner la censure." Roman Fargier à franceinfo

Une vidéo supprimée peut aussi devenir un argument pour légitimer le discours. “C’est un jeu de victimisation que l’on reconnaît très souvent chez ces personnes, selon Vanessa Lalo, psychologue spécialiste des réseaux sociaux. Plus elles sont extrêmes, et plus elles vont jouer sur ces notions de censure en disant qu’ils ne sont pas invités dans les médias alors que c’est faux ou qu’on leur coupe leur liberté d’expression." Les militants pro-Zemmour ne renoncent pas. Si une vidéo est supprimée, trois nouvelles vidéos sont publiées dans la foulée.