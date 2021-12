Eric Zemmour annonce officiellement sa candidature pour l'élection présidentielle

Le polémiste d'extrême droite Eric Zemmour a officialisé, mardi 30 novembre, sa candidature à la présidentielle. "J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle", a-t-il annoncé dans une vidéo au ton dramatique, lisant un texte derrière un micro d'époque et mimant l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940. Dans ce document qui comptait 1,2 million de vues mardi en début de soirée, l'ancien éditorialiste de CNews et du Figaro s'est adressé aux Français "exilés de l'intérieur", ceux qui "se sentent étrangers" dans leur "propre pays".

Condamné à deux reprises par le passé pour provocation à la haine raciale, Eric Zemmour se présente pour "sauver" la France "en train de disparaître", "pour que nos filles ne soient pas voilées et que nos fils ne soient pas soumis" et pour que les Français "se sentent de nouveau chez eux".

Des menaces de poursuites après l'utilisation non-autorisée d'extraits vidéos

Rythmée par le 2e mouvement de la 7e symphonie de Beethoven, la vidéo aux accents nostalgiques, enregistrée il y a deux semaines et diffusée sur les réseaux sociaux, mêle scènes de violences urbaines, archives du "pays de Notre-Dame-de-Paris et des clochers", du Concorde, de l'Arc de Triomphe ou extraits de films. Le distributeur de cinéma Gaumont et plusieurs médias ont aussitôt dénoncé l'utilisation d'images sans leur accord. Ils réclament le retrait des extraits et envisagent des poursuites, quand le camp Zemmour invoque le "droit de courte citation". Le candidat a balayé "des querelles de juristes".

Eric Zemmour a ensuite accordé un entretien au "20 heures" de TF1, lundi soir. Il est apparu tendu face à son intervieweur Gilles Bouleau, à qui il a reproché en fin d'entretien de ne pas l'avoir interrogé sur son projet. A sa sortie du plateau, il s'est emporté contre le journaliste, dénonçant "une interview d'un procureur" et "une escroquerie intellectuelle".

"C'était une interview d'un procureur": Éric Zemmour s'en prend à Gilles Bouleau pic.twitter.com/nR1FI2j0z1 — BFMTV (@BFMTV) November 30, 2021

L'annonce de la candidature d'Eric Zemmour est venue conclure une pré-campagne agitée, marquée par une percée fulgurante dans les sondages suivie d'un recul ces derniers jours. Il tiendra son premier meeting de campagne dimanche 6 décembre, au Zénith de Paris. La CGT, Solidaires et des militants antifascistes ont déjà promis de manifester pour faire "taire Zemmour". Le conseil municipal du XIXe arrondissement de Paris, où se trouve le Zénith, s'est également inquiété auprès du préfet d'un "risque de trouble à l'ordre public".