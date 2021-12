Clip d'Éric Zemmour : l'utilisation d'images du château d'Ussé qualifiée de "piraterie" par son propriétaire

L'utilisation d'images du château d'Ussé, en Indre-et-Loire, dans la vidéo d'annonce de candidature à l'élection présidentielle d'Éric Zemmour est une "piraterie", a réagi mardi 30 novembre auprès de France Bleu Touraine son propriétaire Casimir de Blacas. Le propriétaire du château se dit "abasourdi", et assure qu'il n'a "jamais été contacté" par l'équipe de campagne du polémiste.

"Qu'on utilise les images d'un lieu privé à des fins politiques me paraît impensable, il me semble que cela relève d'une plainte, ajoute Casimir de Blacas. C'est de la piraterie pure et simple. Je n'ai aucune attache particulière avec Éric Zemmour, pas plus que je n'ai d'attache avec aucun autre candidat."

"N'importe quel candidat m'aurait demandé mon aval pour utiliser le château d'Ussé dans un clip, j'aurais refusé !" Casimir de Blacas, propriétaire du château d'Ussé à France Bleu Touraine

Le propriétaire du château termine : "C'est une demeure de famille qui est ouverte à tout public et qui ne doit, en aucun cas, être utilisée à des fins politiques."