Résultats des législatives 2022 : le ministre des Solidarités Damien Abad qualifié pour le second tour dans l'Ain

L'affaire le concernant n'aura pas eu raison de sa qualification. Visé par des accusations de viol, Damien Abad, le ministre des Solidarités, est arrivé en tête du premier tour des élections législatives dans la cinquième circonscription de l'Ain, où il sera opposé le 19 juin à Florence Pisani, la candidate de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale.

A l'issue du premier tour, l'ancien patron du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale obtient 33,38% des voix, contre 23,54% à l'économiste de La France insoumise, et se trouve en bonne position pour conserver sa place au sein du gouvernement en obtenant un troisième mandat dans le Haut-Bugey. En 2017, il s'était imposé haut la main sous l'étiquette LR.

Peu après sa nomination au gouvernement, Damien Abad, principale prise de guerre de la macronie après la présidentielle, avait été accusé par deux femmes d'agressions sexuelles et viols en 2010 et 2011. Depuis, notamment faute d'enquête ouverte par le parquet de Paris, le gouvernement lui a maintenu son soutien et le ministre s'est fait plus discret dans les médias.