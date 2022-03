Présidentielle : un quatrième local du Parti communiste pris pour cible depuis lundi

Le local du Parti communiste dans le 13e arrondissement de Paris a été tagué avec une inscription "PCF traître" en rouge sur le mur du bâtiment, rapporte Fabien Roussel, le candidat du PCF à l'élection présidentielle vendredi 18 mars. Les faits se sont produits entre minuit et 9 heures, selon la section locale du Parti communiste dans le 13e arrondissement de Paris, puisque des militants étaient présents avant et après.

Une plainte doit être déposée par la société qui est propriétaire des lieux, précise le secrétaire de la section locale, Jean-Noël Aqua, joint par franceinfo. C'est le quatrième local du Parti communiste à être visé depuis lundi. Le premier à être touché a été celui de Rennes (Ille-et-Vilaine), tagué dans la nuit de lundi à mardi de plusieurs messages "Roussel traître du prolétariat !", "Roussel PCF direction de traître", à la peinture noire. Le local à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) avait subi mercredi le même traitement avec un message "PCF traître", tout comme celui de la section du 12e arrondissement de Paris quelques heures plus tard, qui avait été vandalisé et certaines vitres brisées.

"Ce n'est pas de cette manière qu'on doit faire de la politique, a réagi vendredi midi le candidat communiste Fabien Roussel, dans une vidéo sur Twitter. J'appelle l'ensemble des candidats républicains à bien vouloir dénoncer ces actes de vandalisme, et faire en sorte que ces trois dernières semaines puissent se dérouler dans le calme et l'apaisement".

C’est la 4eme attaque d’un local de campagne en 5 jours.



A 4 semaines de l’élection...



Ma réaction et mon interpellation aux candidates et candidats à la présidentielle, attachés aux valeurs démocratiques et républicaines. pic.twitter.com/ToVbA7AODB