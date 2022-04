Présidentielle : la possible victoire au second tour de Marine Le Pen se jouera sur "le niveau de détestation d’Emmanuel Macron", estime un politologue

Pour Erwan Lecoeur, politologue et sociologue, spécialiste de l'extrême droite, le second tour se jouera "à l'égard de qui va s'exprimer le plus haut niveau de haine".

Si l’"abstention vient d'une portion de la gauche", Marine Le Pen "pourrait éventuellement créer une surprise", assure lundi 11 avril sur franceinfo Erwan Lecoeur, politologue et sociologue, spécialiste de l'extrême droite. Selon lui, "le front républicain n'existe plus" en France face à la montée de l’extrême droite. "En réalité, ce qui va se jouer pour le deuxième tour, c'est à l'égard de qui va s'exprimer le plus haut niveau de haine", affirme-t-il.

>> Résultats présidentielle 2022 : suivez les réactions en direct au lendemain du premier tour.

franceinfo : Qu’est-ce qui a changé par rapport à 2017 ?

Erwan Lecoeur : Marine LePen comptabilise au total environ 32% au premier tour [si on ajoute les votes pour elle à ceux pour Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan], qui lui seront évidemment favorables au second tour. Elle a fortement resserré l'écart par rapport à 2017. Ce qui change aussi, c'est que depuis quarante ans de lepénisme en France, et vingt ans après le 21 avril 2002, on a l'impression que le front républicain n'existe plus pour une raison structurelle due à notre système politique.

"Les grands partis de gouvernement de gauche et maintenant de droite ont implosé. Ils n’existent plus." Erwan Lecoeur, politologue à franceinfo

Il y a désormais une tripolarisation du champ politique. Un pôle social écologiste dont Jean-Luc Mélenchon est devenu le leader absolu, incontestable et incontesté au soir de ce premier tour ; un pôle central qu'on va appeler libéral gestionnaire avec Emmanuel Macron, qui est leader dans son champ ; et aujourd'hui, Marine Le Pen, qui a repris le leadership après un épisode zemmourien médiatique depuis l'été dernier.

Le front républicain contre l’extrême droite est de l’histoire ancienne ?

C'est que ce qu'on appelait les digues dans les années 2000. On parlait de la digue contre le Front national. Le problème d'une digue, c’est qu'une fois que l'eau est passée par-dessus, l'eau ne repart pas. C’est ce qui s'est passé depuis vingt ans dans notre pays. Le lepénisme, petit à petit, a fait passer de l'eau et aujourd'hui, on se rend compte que l'eau a monté derrière la digue. Marine Le Pen est au coude à coude avec le sortant Emmanuel Macron. C’est ça aussi qui a changé par rapport à 2017. À l'époque, Emmanuel Macron, c'était la nouveauté. Aujourd'hui, ce n'est plus la nouveauté. C'est Marine Le Pen qui, éventuellement, apparaît comme la nouveauté potentielle.

A-t-elle appris de ses erreurs du passé ?

Non seulement elle a appris de ses erreurs, mais elle a appris aussi qui était son adversaire. Elle s'est préparée à ce moment depuis cinq ans. En tant que sociologue, j'ai toujours considéré que Zemmour ne dépasserait jamais les 10% parce que sa structure fondamentale, c'est l'extrême droite catholique traditionaliste comme Marion Maréchal. Ce sont des gens qui ne peuvent pas, aujourd'hui en France, attirer, en tout cas tant que Marine Le Pen existera, plus d'une dizaine de pourcentage au grand maximum. Mais néanmoins, Éric Zemmour a couru devant comme un lièvre et il a fait venir au vote au premier tour des gens qui ne seraient peut-être pas venus voter pour Marine Le Pen au premier tour. Des gens qui sont justement dans le confusionnisme, dans l'extrémisme, ce que Marine Le Pen n'est plus tout à fait, par exemple, catho traditionnaliste. Donc, ces gens-là sont aujourd'hui disponibles. C'est pour ça que l’on compte plus de 32% de gens qui sont disponibles au deuxième tour.

Éric Zemmour ne pouvait pas faire autrement que de soutenir Marine Le Pen ?

Éric Zemmour n'a pas le choix. Il a pris à Marine Le Pen au premier tour, il a fait un pari. Ce pari était perdant d'avance, à mon sens, sociologiquement. Médiatiquement, il a fait illusion parce qu’il avait le groupe médiatique Bolloré derrière lui. Ce que Marine Le Pen n'a jamais eu à ce point. Pendant six mois, nous n'avons parlé quasiment que d’Éric Zemmour. Le CNRS a fait une étude. Jamais l'extrême droite n'a été aussi présente dans tous les médias de France pendant six mois. C'est absolument phénoménal. Même en 2002, on n’avait jamais eu cela.

Où est la réserve de voix de Marine Le Pen ?

Elle est dans l'abstention différentielle. En réalité, ce qui va se jouer pour le deuxième tour, c'est à l'égard de qui va s'exprimer le plus haut niveau de haine. Parce que dans l'électorat Mélenchon, dans l'électorat même de gauche, le niveau de détestation d’Emmanuel Macron, sera-t-il suffisant pour faire en sorte que Marine Le Pen puisse gagner ? C'est ça, la vraie question qui se pose. Le front républicain n'existe plus parce que pas les électeurs ne sont plus dupes. Il pourrait y avoir une abstention encore plus forte au deuxième tour. Et cette abstention différentielle, si elle vient d'une portion de la gauche ou de ce qui était sociologiquement la gauche d’antan, Marine Le Pen pourrait éventuellement créer une surprise.