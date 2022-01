Présidentielle : "J'annoncerai ma décision en temps voulu", déclare Emmanuel Macron

À 76 jours du premier tour de l'élection présidentielle, le chef de l'État occupe le terrain avec une nouvelle étape de son tour de France lundi 24 janvier dans la Creuse. Il va y présenter son bilan sur les zones blanches, le retour des services publics ou les déserts médicaux.



Celui qui est parfois épinglé comme le "président des villes" arrive en force au lycée agricole d'Ahun. À la question d'un élève qui lui demandait s'il allait aller se "représenter", à la prochaine présidentielle, Emmanuel Macron a répondu : "J'annoncerai ma décision en temps voulu".

"L'exemple que vous donnez en vous inscrivant sur les listes [électorales], en vous intéressant à ce qui est en train de se dessiner pour l'avenir du pays et en allant voter est très important", a aussi lancé Emmanuel Macron. Le droit de vote "a été conquis et donc crée une forme de devoir", a-t-il estimé. "S'intéresser au fond des programmes, des propositions des uns et des autres et faire votre choix de citoyen libre, je pense que c'est essentiel, je vous en félicite", a-t-il ajouté.

"Tout n'a pas été réglé"

"Réponse au prochain épisode", a ajouté le président, qui passe la journée dans le département. "Je vais déjà continuer à me battre jusqu'au bout, on a encore beaucoup de choses à faire", a insisté le chef de l'État. Pour lui "tout n'a pas été réglé".

Emmanuel Macron poursuivra son déplacement mardi en Haute-Vienne où il visitera une maison de France Services à Saint Léonard-de-Noblat avant de décorer le dernier survivant du massacre commis par les SS en 1944 à Oradour-sur-Glane.