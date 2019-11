Présidentielle 2022 : Yannick Jadot accuse Emmanuel Macron de créer "un couple maudit" avec Marine Le Pen

Le chef de l'Etat "ne fait pas que souffler sur les braises : il est en train de mettre le feu à notre société", a estimé dimanche, sur LCI, le député européen EELV.

Yannick Jadot a accusé, dimanche 3 novembre, Emmanuel Macron "d'organiser la victoire" de Marine Le Pen à la présidentielle de 2022. Invité de LCI, le député européen EELV a déclaré : "Emmanuel Macron, aujourd'hui, ne fait pas que souffler sur les braises: il est en train de mettre le feu à notre société."

Selon Yannick Jadot, Emmanuel Macron "reprend ses thèmes et il précarise la société" et "continue à participer des fractures sociales et territoriales de notre pays". Et d'après lui, "ça, c'est faire monter Marine Le Pen à 100%" pour 2022. "Emmanuel Macron cherche au fond à reprendre les sujets de Marine Le Pen et parfois potentiellement ses propositions pour essayer de construire un duel, un couple maudit pour la prochaine présidentielle", a-t-il encore ajouté.

Selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche, paru le 3 novembre, Emmanuel Macron et Marine Le Pen recueillent chacun 27 à 28% d'intentions de vote au premier tour pour l'élection présidentielle de 2022, loin devant les autres candidats dont Yannick Jadot (entre 7,5 et 9%). Au deuxième tour, le président l'emporterait par 55% (-2 points par rapport à mai), contre 45% pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron l'avait emporté en mai 2017 par 66,1% des voix contre 33,9% pour sa rivale.