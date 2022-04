Présidentielle 2022 : Macron crédité de 54% des intentions de vote pour le second tour face à Le Pen (46%), selon notre sondage Ipsos-Sopra Steria

Comme il y a cinq ans, c'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui se feront face au second tour de l'élection présidentielle. Mais selon le sondage Ipsos-Sopra Steria* réalisé pour France Télévisions après la fermeture des bureaux de vote, dimanche 10 avril, le président sortant recueillerait 54% des intentions de vote, contre 46% pour la candidate du Rassemblement national. Un score qui augure d'un duel nettement plus serré qu'en 2017. Emmanuel Macron avait alors remporté l'élection avec 66,1% des voix, contre 33,9% pour Marine Le Pen.

Dans le sondage réalisé quotidiennement par Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien depuis le 12 mars, Emmanuel Macron a toujours été donné en tête du second tour devant Marine Le Pen. Mais l'écart s'est resserré ces dernières semaines : alors que le président sortant possédait 24 points d'avance le 18 mars, cet écart n'était plus que de 6 points le 7 avril.

* Ce sondage a été réalisé le soir du 10 avril 2022 auprès de 2 000 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus sélectionnées selon la méthode des quotas.