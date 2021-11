Présidentielle 2022 : les Républicains passent la barre des 120 000 adhérents

Le parti Les Républicains a franchi la barre des 120 000 adhérents, à quelques jours de la date butoir du 16 novembre minuit pour pouvoir voter au congrès du 1 au 4 décembre prochain afin de désigner leur candidat à la présidentielle, a rapporté France Inter mercredi 10 novembre. De 79 000 adhérents à jour de cotisation fin août, le parti passe à 121 000 adhérents à ce jour, selon les informations de France Inter, soit plus que l'objectif fixé par le patron des LR, Christian Jacob, d'atteindre le seuil des 120 000 adhérents.

Dans les états-majors des cinq candidats au congrès, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti et Philippe Juvin, on scrute à la loupe le profil de ces nouveaux adhérents. Des poussées ont été constatées en Île-de-France, région présidée par Valérie Pécresse, dans les Alpes-Maritimes, terre d'élection du député Éric Ciotti ou encore en Rhône-Alpes, région de Laurent Wauquiez et de Michel Barnier. En revanche, aucun effet notable n'est constaté dans les Hauts-de-France, chez Xavier Bertrand.

À titre de comparaison, 122 670 personnes s'étaient inscrites à la primaire écologiste qui a consacré Yannick Jadot.