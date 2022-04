Présidentielle 2022 : comment la victoire d'Emmanuel Macron est-elle accueillie par les dirigeants internationaux ?

Les messages de félicitations continuent de tomber. Au fur et à mesure que les résultats du second tour de l'élection présidentielle se précisaient dimanche soir, des chefs d'Etat du monde entier se sont exprimés pour saluer la victoire d'Emmanuel Macron. Franceinfo vous propose un tour d'horizon des principales réactions.

Une Europe (presque) unanime

Les dirigeants européens ont été parmi les premiers à applaudir la victoire du président sortant et sa portée pour l'avenir de l'Union européenne (UE). La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, "se réjouit de pouvoir continuer [leur] excellente coopération", ajoutant qu'"ensemble, [ils feront] avancer la France et l'Europe". Le chancelier allemand, Olaf Scholz, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et le Premier ministre portugais, António Costa, qui avaient signé une tribune appelant implicitement à soutenir Emmanuel Macron, ont respectivement salué "un signal fort en faveur de l'Europe" et "une France engagée pour une UE libre, forte et juste", ainsi que "l'attachement [des Français] au projet européen."

J'ai félicité @EmmanuelMacron pour sa victoire aux élections présidentielles françaises. Je me réjouis à l'idée de travailler ensemble au cours des prochaines années. Le peuple français a montré encore une fois son attachement au projet européen. pic.twitter.com/Ky5RWAJPnl — António Costa (@antoniocostapm) April 24, 2022

La plupart des pays de l'UE se sont exprimés sur les résultats de l'élection, mais pas tous. La Hongrie, la République tchèque, la Bulgarie et la Grèce sont restées muettes dimanche soir. C'est aussi le cas de la Serbie, qui ne fait pas partie de l'Union européenne.

Zelensky applaudit un "vrai ami de l'Ukraine"

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avec qui Emmanuel Macron a échangé à plusieurs reprises dans le cadre de l'invasion russe de l'Ukraine, a salué la victoire d'un "vrai ami de l'Ukraine". "J'apprécie son soutien et je suis convaincu que nous avançons ensemble vers de nouvelles victoires communes, a-t-il ajouté. Vers une Europe forte et unie !"

Félicitations à @EmmanuelMacron, un vrai ami de l'Ukraine, pour sa réélection! Je lui souhaite de nouveaux succès pour le bien du peuple . J'apprécie son soutien et je suis convaincu que nous avançons ensemble vers de nouvelles victoires communes. Vers une Europe forte et unie! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2022

Vladimir Poutine ne s'est pas montré aussi enthousiaste. Le dirigeant autocrate russe, avec qui Emmanuel Macron continue d'échanger malgré la guerre menée par Moscou en Ukraine, s'est fendu d'un télégramme laconique, où il s'est contenté de souhaiter à Emmanuel Macron "sincèrement du succès dans [son] action publique, ainsi qu'une bonne santé", a déclaré le Kremlin, d'après l'AFP.

Les Etats-Unis veulent poursuivre leur "étroite collaboration" avec la France

Avec la réélection d'Emmanuel Macron, les dirigeants étrangers restent en terrain connu. Le président américain, Joe Biden, a félicité Emmanuel Macron, et s'est dit "impatient de poursuivre [son] étroite coopération" avec un "partenaire-clé (...) notamment pour soutenir l'Ukraine, défendre la démocratie et contrer le changement climatique".

Congratulations to @EmmanuelMacron on his re-election. France is our oldest ally and a key partner in addressing global challenges. I look forward to our continued close cooperation — including on supporting Ukraine, defending democracy, and countering climate change. — President Biden (@POTUS) April 24, 2022

Son de cloche similaire du côté du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui espère continuer à "défendre la démocratie, combattre le changement climatique, créer de bons emplois et de la croissance économique pour la classe moyenne". Ses pairs britannique, Boris Johnson, et australien, Scott Morrison, ont également applaudi, malgré les tensions récentes entre Paris et Canberra autour de la rupture du "contrat du siècle".

Congratulations, @EmmanuelMacron. Looking forward to continuing our work together on the issues that matter most to people in Canada and France – from defending democracy, to fighting climate change, to creating good jobs and economic growth for the middle class. pic.twitter.com/RHTBH4dn19 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 24, 2022

En Afrique, "l'expérience" d'Emmanuel Macron saluée

À l'échelle du continent, l'Union africaine a félicité Emmanuel Macron pour sa "brillante réélection". "Je suis heureux de poursuivre avec lui notre engagement pour bâtir entre l'Afrique et la France, et plus largement l'Europe, des relations rénovées et mutuellement avantageuses", a écrit le président de la Commission de l'UA.

Plusieurs pays se sont aussi exprimés individuellement. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a rappelé que "plus qu'un passé en commun, nos deux pays ont un avenir à construire", et l'Ivoirien Alassane Ouattara s'est réjoui de "poursuivre avec lui le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France". Son homologue nigérien Mohamed Bazoum a salué la victoire du président sortant, ajoutant que "son expérience des sujets internationaux en général et du Sahel en particulier en fait un partenaire précieux pour nous dans notre combat contre le terrorisme."

Je salue la brillante réélection d'Emmanuel Macron. Son expérience des sujets internationaux en général et du Sahel en particulier en fait un partenaire précieux pour nous dans notre combat contre le terrorisme. — Mohamed Bazoum (@mohamedbazoum) April 24, 2022

En Asie, une demande de coopération renforcée

Les dirigeants asiatiques ont, eux aussi, insisté sur le besoin d'approfondir la coopération avec la France. Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a appelé à renforcer "la coopération étroite avec le président Macron dans les domaines divers comme la coopération dans la région indo-pacifique, et notamment l'agression russe contre l'Ukraine". Son homologue indien, Narendra Modi, a quant à lui insisté sur le "partenariat stratégique Inde-France".

Félicitations pour la réélection du Président Macron. Nous renforcerons la coopération étroite avec le Président Macron dans les domaines divers comme la coopération dans la région indo-pacifique, et notamment l'agression russe contre l'Ukraine. — 岸田文雄 (@kishida230) April 25, 2022

Enfin, le dirigeant chinois, Xi Jinping, a envoyé, lundi, un message pour "féliciter" Emmanuel Macron, selon la télévision chinoise CCTV citée par l'AFP. "Je souhaite continuer à travailler avec le président Macron pour défendre (...), comme depuis l'établissement de nos relations diplomatiques, les principes d'indépendance, de compréhension mutuelle, de clairvoyance et d'avantages mutuels", a-t-il déclaré.