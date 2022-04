DIRECT. Guerre en Ukraine : Washington annonce une nouvelle aide et le retour de ses diplomates sur le sol ukrainien

#PRESIDENTIELLE Les éléments de langage sont bien passés. Comme Stanislas Guerini avant lui, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, assure qu'Emmanuel Macron va mettre l'accent sur le pouvoir d'achat et la transition écologique. "On veut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort sur un certain nombre d'enjeux", notamment la question du pouvoir d'achat et la question climatique, assure-t-il sur BFMTV.