Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky rencontre à Kiev le chef de la diplomatie et le ministre de la Défense américains

Une rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken et le ministre américain de la Défense Lloyd Austin s'est tenue à Kiev, dimanche 24 avril, selon la présidence ukrainienne. "Les Américains sont à Kiev aujourd'hui. Ils discutent en ce moment même avec le président", a déclaré, dans un entretien diffusé dans la soirée sur Youtube, un conseiller du président ukrainien, Oleksiï Arestovitch.

Il s'agit de la première rencontre entre Volodymyr Zelensky et des représentants de l'administration américaine en Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février. "L'amitié et la collaboration entre l'Ukraine et les Etats-Unis sont plus fortes que jamais", s'est ensuite félicité sur Twitter Volodymyr Zelensky, sans donner plus de détails sur le contenu de la réunion.

Two months of heroic nationwide resistance of to the Russian aggression have passed. I’m grateful to @POTUS and the people of for leadership in supporting . Today the Ukrainian people are united and strong, and - friendship and partnership are stronger than ever! https://t.co/5KzjLDJLVO