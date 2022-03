Présidentielle 2022 : cinq questions sur l'inscription sur les listes électorales avant les dates limites du 2 et du 4 mars

Pour voter à l'élection présidentielle, en avril, il faut obligatoirement être inscrit sur les listes électorales. Attention, cette inscription est possible en ligne jusqu'à ce mercredi 2 mars et par voie postale jusqu'à vendredi.

L'élection présidentielle, c'est dans 40 jours. Mais pour pouvoir voter pour le ou la futur(e) président(e) de la République, au premier comme au second tour, les 10 et 24 avril, il faut obligatoirement avoir plus de 18 ans et être inscrit sur les listes électorales.

Franceinfo vous explique les démarches à suivre pour vous inscrire à temps sur les listes électorales de votre commune et donc être certain de pouvoir accomplir votre devoir de citoyen.

1 Comment s'inscrire sur les listes électorales ?

Pour voter à l'élection présidentielle des 10 et 24 avril prochains, une inscription en ligne est encore possible sur le site inscriptionelectorale.service-public.fr ou en envoyant par voie postale un document (fomulaire téléchargeable en ligne) à la mairie de la commune dans laquelle vous souhaitez être inscrit.

Que votre demande se fasse en ligne ou physiquement en mairie, trois documents vous seront demandés : une pièce d'identité, une quittance de loyer de moins de trois mois justifiant de votre domicile dans la commune et un document Cerfa à remplir pour officialiser votre démarche.

Attention, pour cette élection présidentielle, l'inscription en ligne est possible jusqu'au mercredi 2 mars. Pour la voie papier, la mairie doit avoir reçu ce document le vendredi 4 mars pour que cette inscription soit valide.

2 Comment vérifier que je suis bien inscrit ?

Vous avez la possibilité de vérifier en ligne si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales de votre commune. Pour cela, il suffit de vous rendre sur le site service-public.fr et de remplir un formulaire dans lequel on vous demande de renseigner le nom de votre commune, vos nom et prénoms, votre sexe et votre date de naissance.

Il vous reste ensuite à cliquer sur l'onglet violet "Vérifier vos informations électorales", et vous obtiendrez, si vous êtes bien inscirt, votre numéro national d'électeur à fournir pour donner ou recevoir une procuration, l'adresse et numéro de votre bureau de vote.

Si vous constatez une erreur ou un oubli, il est conseillé de contacter la mairie de la commune concernée pour vérifier votre inscription sur les listes électorales et, le cas échéant, changer de commune de vote.

3 Est-il possible de voter par correspondance ou par procuration ?

Abrogé en 1975 en France, le vote par correspondance n'est toujours pas autorisé. Il n'est pas non plus possible de voter par internet. Une procuration est en revanche possible si vous ne pouvez pas vous rendre dans la commune où vous êtes inscrit le jour du scrutin. Il faut avant tout désigner un mandataire qui votera pour vous et connaître soit son numéro d'électeur et sa date de naissance, soit toutes ses données d'état civil et sa commune de vote.

Ce mandataire doit être inscrit dans la même commune que celui qui fait la procuration (le mandant) mais peut être rattaché à un autre bureau de vote de cette commune. La demande de procuration peut être faite en ligne avec une validation dans un commissariat, une gendarmerie ou un consulat.

Elle peut aussi être établie physiquement, en se rendant directement dans ces lieux. Le mandataire ne peut pas disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.

4 Que faire si j'ai été radié des listes ?

Pour contester la radiation des listes électorales, vous devez faire un recours administratif préalable devant la commission de contrôle des listes électorales de la commune dont vous avez été radié.

La commission de contrôle a 30 jours pour prendre sa décision, puis deux jours pour la notifier au maire et à vous. Si la décision confirme la radiation, un recours contentieux est ensuite possible devant le tribunal judiciaire.

5 Quelles sont les démarches à effectuer pour voter si je viens de déménager ?

Il faut soit vous inscrire à la mairie de votre nouvelle commune de résidence, soit déclarer votre nouvelle adresse à la mairie de la commune dans laquelle vous votez. Si vous emménagez dans la nouvelle commune avant le vendredi 4 mars, vous pourrez y voter à l'élection présidentielle des 10 et 24 avril. Il faut pour cela s'inscrire sur la liste électorale de la nouvelle commune de résidence au plus tard le 4 mars (le 2 mars pour l'inscription en ligne, voir la première question).

Le site de l'administration résume les différents cas de figure et la procédure à suivre pour pouvoir voter au printemps.