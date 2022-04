Présidentielle 2022 : après la Sorbonne, des étudiants manifestent devant Sciences Po Paris pour dénoncer le choix entre Macron et Le Pen

Le mouvement de contestation s'étend à un nouvel établissement. Après la Sorbonne, mercredi 13 avril, environ 150 étudiants se sont réunis, jeudi, devant Sciences Po Paris, bloquant l'accès à l'établissement pour faire entendre leurs voix dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle et alerter sur les questions écologiques ou sociales.

Devant le bâtiment du 27 rue Saint-Guillaume à Paris, des banderoles sur les portes indiquent "pas de quartier pour les fachos, pas de fachos dans nos quartiers", "non à l'extrême droite", "féministes antifascistes". "Assez de cette société, qui craint les femmes voilées, écoute Zemmour à la télé", "On est là, même si Macron ne veut pas nous on est là" ou encore "La jeunesse emmerde le Front national", criaient avec des mégaphones les étudiants devant l'établissement. Etaient présents des militants de Solidaires, de l'Unef, de SOS Racisme mais aussi des étudiants non syndiqués.

"Les cours prévus aujourd'hui sur ce site ont été basculés en distanciel. Les autres sites de Sciences Po restent ouverts et fonctionnent normalement", a déclaré Sciences Po.

La Sorbonne toujours "partiellement occupée"

L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où plusieurs centaines d'étudiants ont participé à une assemblée générale interfacs dans un amphithéâtre la veille pour la même raison, est toujours "partiellement occupée jeudi" à la mi-journée, selon la direction de la communication de l'université. Un rassemblement est prévu en début d'après-midi sur la place de la Sorbonne.

"Les cours sont maintenus en distanciel pour l'ensemble des étudiants de Paris 1, ainsi que pour les autres sites parisiens (une dizaine, dont Tolbiac), jusqu'au samedi 16 avril inclus", a ajouté la direction de la communication, qui précise que ces sites "sont fermés aux étudiants mais ouverts aux personnels".