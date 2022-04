DIRECT. Présidentielle 2022 : suivez l'interview de Marine Le Pen, invitée des "4 vérités" sur France 2

Ce qu'il faut savoir

La campagne de l'entre-deux-tours se poursuit. Marine Le Pen répondra aux questions de Caroline Roux, sur le plateau des "4 vérités", jeudi 14 avril à 7h30, sur France 2. En début d'après-midi, à 14h30, elle fera face aux lecteurs du quotidien régional La Provence et elle donnera un meeting à Avignon (Vaucluse) à 18h30. Suivez notre direct.

Emmanuel Macron en déplacement au Havre (Seine-Maritime) jeudi. Le président et candidat à sa réélection est attendu dans le fief de son ancien Premier ministre Edouard Philippe jeudi. Il se rendra notamment au port de la ville, le premier de France et échangera ensuite avec des salariés et des apprentis de l'usine de production d'éoliennes en mer Siemens Gamesa. Il sera également l'invité de France Bleu, entre 13 et 14 heures.

Le Conseil constitutionnel a publié les résultats définitifs du premier tour. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a rendu publics les résultats définitifs du premier tour, mercredi en fin de journée. Ce sont bien les deux candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui sont arrivés en tête du scrutin et sont qualifiés pour le second tour, avec respectivement 27,85% et 23,15% des suffrages exprimés.

Découvrez les intentions de vote au second tour. Retrouvez au jour le jour l'évolution des sondages concernant les deux finalistes de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen grâce à notre agrégateur, qui regroupe l'ensemble des enquêtes d'opinion en prenant en compte les marges d'erreur.