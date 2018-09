Présidentielle 2017 : la plainte d'Anticor concernant plusieurs comptes de campagne classée sans suite

L'association de lutte contre la corruption demandait une enquête pour "vérifier la transparence et la probité des comptes" de campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, de Benoît Hamon, de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen.

La plainte de l'association anticorruption Anticor, qui demandait une enquête pour "vérifier la transparence et la probité des comptes" de la dernière campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, de Benoît Hamon, de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, a été classée sans suite, a appris l'AFP de source judiciaire, vendredi 21 septembre.

En juin, Anticor avait dénoncé une série de remises, avantages ou surfacturations suspectes dans ces comptes de campagne. Elle avait porté plainte le 13 juin pour "tentative de détournements de fonds publics", "abus de confiance" et "abus de biens sociaux". Au-delà des candidats ciblés, l'association visait, à travers cette plainte, la "responsabilité" de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), relève Le Monde.

Le ministère public estime, après avoir reçu des précisions de la CNCCFP, que les infractions visées n'"apparaissent pas constituées", selon la lettre de 11 pages adressée à l'association par le procureur François Molins, et dont a eu connaissance l'AFP. "La décision du parquet est circonstanciée et a les atours d’une réponse juridique, mais elle s’apparente d’abord à une réponse politique", a réagi l'avocat d'Anticor, Jérôme Karsenti. "Le procureur de la République n’a fait en réalité aucune enquête et ne s’appuie que sur la réponse de la CNCCFP. Mais, problème majeur, cette Commission n’a pas les moyens [d’investigation]", a-t-il regretté.