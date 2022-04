Mort d’un homme à Bobigny : une enquête et des questions

Les questions demeurent après la mort de Jeremie Cohen, mortellement percuté par un tramway à Bobigny le 16 février. L’enquête a d’abord été classée sans suite comme un simple accident de la circulation. Mais la famille a lancé un appel à témoins, et quelques jours plus tard, une vidéo a révélé que le jeune homme avait été agressé quelques instants avant sa mort. Le père de la victime juge “inadmissible” qu’un travail d’enquête plus approfondi n’ait pas été effectué en amont. Les auteurs de l’agression sont désormais activement recherchés par la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.

Une agression antisémite ?

Un doute plane également sur les motifs de ces violences. Une kippa a en effet été retrouvée sur les lieux. La théorie d’une agression antisémite a donc été évoquée. Mais pour l’heure, le parquet reste prudent car “aucun élément ne permet à ce jour d’affirmer que la victime était porteuse de manière apparente ou non d’une kippa au moment de la scène de violence”, a fait savoir le procureur de la République de Bobigny.