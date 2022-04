Infographies Présidentielle 2022 : la participation à midi est à son plus bas depuis 2002

Présidentielle 2022 : la participation à midi est à son plus bas depuis 2002

Il y a cinq ans, le taux de participation au second tour de l'élection présidentielle s'élevait à 28,23% à midi.

La participation au second tour de l'élection présidentielle, dimanche 24 avril, s'élève à 26,41% à midi, soit environ un point de plus qu'au premier tour (25,48%) d'après les données du ministère de l'Intérieur. C'est également presque deux points de moins que lors du second tour de l'élection présidentielle en 2017 (28,23%).

Si le chiffre de la participation à midi doit être interprété avec prudence, il peut donner une première indication sur le niveau de mobilisation des électeurs. Il y a cinq ans, 28,23% des personnes inscrites sur les listes électorales s'étaient rendues aux urnes à midi, et cela avait finalement abouti à une participation de 74,6%, au plus bas pour un second tour de l'élection présidentielle depuis 1965.