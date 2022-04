Infographies Présidentielle 2022 : découvrez les résultats du premier tour en prenant en compte l'abstention et le vote blanc

Alors que l’abstention a atteint 26,31% au premier tour et que plus de 780 000 personnes ont voté blanc ou nul, franceinfo vous propose de visualiser le score des candidats en pourcentage des électeurs inscrits.

Plus d’un électeur sur quatre appelé aux urnes dimanche 10 avril a préféré ne pas se déplacer. En atteignant 26,31%, l’abstention n’a finalement pas battu son record historique pour une élection présidentielle, mais elle reste à un niveau très élevé. Les scores des candidats à la présidentielle sont traditionnellement communiqués en pourcentage des suffrages exprimés, c'est-à-dire les suffrages des électeurs ayant glissé un bulletin au nom d’un des candidats en lice dans l’urne. Ni le vote blanc, ni le vote nul ni l’abstention ne sont alors pris en compte.

Si on ramène le nombre de voix obtenues par les candidats à l’ensemble des électeurs inscrits sur les listes électorales, cela relativise les scores obtenus. Emmanuel Macron, qui est arrivé nettement en tête avec presque 28% des suffrages exprimés, n’a en réalité obtenu les voix que de 20,1% des personnes qui pouvaient voter à cette élection. Le score de Marine Le Pen en pourcentage des inscrits s’élève à 16,7%, et celui de Jean-Luc Mélenchon à 15,8%. Parmi les autres candidats, seul Eric Zemmour a réuni les suffrages de plus de 5% des personnes appelées aux urnes.

Exprimer les résultats des candidats en pourcentage des inscrits permet également de comparer leurs scores avec l’abstention et les votes blancs ou nuls. Il ressort ainsi que l'abstention (26,3%) arrive en tête, plus de 6 points devant Emmanuel Macron (20,1). Le vote blanc a été plébiscité par un peu plus de 1,1% des personnes inscrites sur les listes électorales, et 0,5% ont voté nul. En additionnant le vote blanc et nul, cela représente 780 661 électeurs, soit davantage que le nombre de voix recueillies séparément par Nathalie Artaud, Philippe Poutou, Anne Hidalgo et Nicolas Dupont-Aignan.