DIRECT. Présidentielle 2022 : Stéphane Le Foll déplore le "manque de discours, de grandes propositions" à gauche

: "Ce qui me désole, c'est qu'il y 20 ans la gauche parlait au peuple, aujourd'hui, cela ses résume à des coups de fil et des messages sur des répondeurs."



Invité de franceinfo ce matin, l'ancien membre du Parti socialiste ironise sur les vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux par son ancien camarade, Arnaud Montebourg. Ce dernier s'y mettait en scène en train d'appeler (en vain) ses rivaux à gauche pour les convaincre de discuter d'une candidature unique.

: "Seule Valérie Pécresse peut gagner. Eric Zemmour ne peut pas gagner, parce qu'il a un profil qui ne peut pas être au cœur d'un rassemblement de tous ceux qui ne veulent plus d'Emmanuel Macron"



Interrogé par Europe1/CNews/Les Echos, le finaliste du congrès LR pour l'investiture à la présidentielle appelle les électeurs de candidat d'extrême droite à voter pour la candidate de la droite.

: Bonjour @Jerome, parlons-en, vous avez raison. Lors de son premier meeting, hier, la candidate des Républicains a évoqué son passage à Oradour-sur-Glane. Mais Valérie Pécresse a situé le village martyr... en Corrèze. Une bourde géographique pour celle qui revendique son attachement à ce département du Limousin. C'est à lire sur France 3 Nouvelle-Aquitaine.

: bonjour France info avez vous parlé de la boulette de Valérie Pécresse qui cite Oradour sur glane mais se trompe de département ?

: Voici les principales informations à la mi-journée :



• La Nouvelle-Calédonie a voté non au troisième et dernier référendum sur l'autodétermination. Après le dépouillement de 90,23% des bulletins de vote, le non est en tête à 96,32%. Mais la participation est faible. Elle était de 41,60 % à 17 heures, heure locale.



• A droite, Eric Ciotti appelle les électeurs d'Eric Zemmour à voter pour Valérie Pécresse, "s'ils veulent battre Emmanuel Macron". A gauche, Stéphane Le Foll déplore le "manque de discours, de grandes propositions, de marqueurs" et demande aux candidats dont Anne Hidalgo à présenter "un vrai projet" .



• Il ne reste plus que trois départements en vigilance orange aux inondations et aux crues dans le Sud-Ouest : le Gers, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. La vigilance de Météo France est levée dans les Hautes-Pyrénées.



• La romancière Anne Rice, rendue célèbre par son roman Entretien avec un vampire, est morte. Elle avait 80 ans. Son fils l'annonce sur les réseaux sociaux.



: "Il manque aujourd'hui à la gauche, un discours, des grandes propositions, des marqueurs, qui permettent aux Français d'adhérer à un projet."



"Il est temps d'avoir un vrai projet", lance sur CNews et Europe 1 l'ancien ministre de l'Agriculture à la candidate socialiste Anne Hidalgo, qui l'avait battu pour l'investiture du PS mi-octobre.

: "Ne mettons pas de l'eau tiède qui ferait fuir beaucoup plus d'électeurs que cela ne pourrait en ramener."



Invité d'Europe 1 ce matin, Eric Ciotti défend sa ligne politique : une droite dure. "Il faut qu'on aille chercher des électeurs qui sont partis vers Marine Le Pen, (...) qui seraient tenté par Eric Zemmour et il faut leur parler. D'autres qui sont allés vers Emmanuel Macron", dit celui qui a été battu au second tour par Valérie Pécresse dans la course à l'investiture des Républicains.

: La Primaire populaire plaide depuis un an pour une candidature unique à gauche. La candidate socialiste Anne Hidalgo a proposé aux autres principaux prétendants de gauche d'y participer. Mais son appel a pour l'instant fait pschitt. Nous vous présentons cette initiative citoyenne.







(AMANDINE BAN / HANS LUCAS / AFP)



: Anne Hidalgo "invite" Yannick Jadot à "continuer à réfléchir" à l'idée d'une primaire à gauche. La candidate socialiste insiste dans Le Journal du dimanche. Le candidat écologiste lui a pourtant adressé une fin de non recevoir.

: Voici les principales informations de ce dimanche matin :



• La participation au troisième et dernier référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie est en très forte baisse par rapport aux deux précédents. Elle s'établissait à 41,6% à 17 heures, heure locale (7 heures, heure de Paris).



• La campagne présidentielle bat son plein ce week-end. Anne Hidalgo tient son deuxième meeting à Perpignan, ville dirigée par le RN. La candidate PS est en difficulté dans les sondages. Son appel à une primaire de la gauche sonne dans le vide.



• Au moins 83 morts et des maisons en ruines à perte de vue... Le bilan, encore provisoire, est dévastateur, après le déferlement sur le centre et le sud des Etats-Unis d'une série de tornades d'une violence inouïe.



• La nouvelle Miss France s'appelle Diane Leyre. Celle qui concourait en tant que Miss Ile-de-France a répondu aux critiques visant le concours : "En tant que femme j'ai envie de montrer qu'on peut être miss France et féministe (...) Pour moi, le féminisme c'est de décider de faire ce que je veux."