Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo "invite" Yannick Jadot à "continuer à réfléchir" à l'idée d'une primaire à gauche

La maire (PS) de Paris persiste et signe dans "Le Journal du dimanche". Le candidat écologiste lui a adressé une fin de non recevoir.

Elle tient son deuxième meeting de campagne. Anne Hidalgo, en difficulté dans les sondages, sera dimanche 12 décembre à Perpignan, ville tenue par le Rassemblement national, pour "défendre la République et ses valeurs". Dans le Journal du dimanche, la maire PS de Paris estime qu'un "électrochoc démocratique" est nécessaire contre la montée de l'extrême droite.

Son appel à une primaire, via le mouvement citoyen de la Primaire populaire, qui plaide depuis un an pour une candidature unique à gauche, a pour l'instant fait pschitt auprès de ses principaux concurrents de gauche, qui ont refusé d'y participer.

"La primaire populaire aura lieu"

Mais Anne Hidalgo persiste et signe. "Si on veut mobiliser les électeurs de gauche, il faut répondre à ce qu'ils nous disent : 'Unissez-vous, sinon on n'y arrivera pas'", assure-t-elle dans les colonnes de l'hebdomadaire. Le candidat écologiste Yannick Jadot a adressé une fin de non recevoir à cette proposition, rappelant que lui s'était désisté avec "panache" en 2017 au profit de Benoît Hamon.

"La réaction de Yannick Jadot est un peu trop rapide, commente Anne Hidalgo dans le JDD. C'est davantage une réaction d'état-major. Je l'invite à continuer d'y réfléchir, d'autant plus qu'il avait lui-même déclaré qu'il s'y inscrirait si le nombre de participants dépassait les 300 000 et si j'y étais favorable. Les deux conditions sont donc réunies." La candidate à la présidentielle en est persuadée : "La primaire populaire aura lieu et j'y participerai."