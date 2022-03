DIRECT. Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron présentera son projet jeudi lors d'une conférence de presse

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse jeudi après-midi pour présenter son projet, confirme son équipe de campagne à franceinfo, après une information des Echos.

: Dans une consultation interne, fin février, les militants des Patriotes avaient privilégié un soutien à Eric Zemmour, mais les négociations avec le candidat de Reconquête ont été moins fructueuses qu'avec celui de Debout la France, a expliqué Florian Philippot. Il revendique d'avoir obtenu l'ajout au programme d'un référendum sur la sortie de l'UE. "C'est une vraie alliance des patriotes, des souverainistes", a affirmé Nicolas Dupont-Aignan.

: Florian Philippot annonce son ralliement à Nicolas Dupont-Aignan. Le président des Patriotes et ancien proche de Marine Le Pen avait tenté de se présenter, mais n'avait recueilli qu'un seul parrainage d'élus, avant de jeter l'éponge. Le candidat de Debout la France, qu'il rejoint, est crédité en moyenne de 2% des intentions de vote au premier tour.

: Bonjour @marco34300. Le volet éducation du programme qu'elle a mis en ligne promet 10 000 recrutements dans l'Education nationale, dont des enseignants, mais aussi des surveillants. Elle affirme aussi qu'elle compte revaloriser les salaires en début de carrière, ou pour les enseignants "qui acceptent des missions supplémentaires ou enseignent dans des établissements difficiles".

: Bonjour Franceinfo. Mme Pécresse prévoit-elle un recrutement d’enseignants ?

: Valérie Pécresse a officiellement publié et mis en ligne l'intégralité de son programme. Elle met en avant 12 "mesures phares", parmi lesquelles la promesse qu'il n'y ait "plus une seule retraite inférieure au smic net", l'instauration de "quotas d'immigration", ou encore le recrutement de 16 000 personnes dans la justice, de 25 000 soignants et de 4 000 médecins dans les maisons de santé.

: Marine Le Pen ne souhaite pas débattre avec ses rivaux moins bien placés qu'elle dans les sondages, mais seulement avec Emmanuel Macron ou Jean Castex, affirme son entourage à franceinfo, confirmant une information du Parisien. Une prise de position qui rend plus improbable encore la tenue d'un véritable débat télévisé avant le premier tour, hypothèse déjà écartée par Emmanuel Macron.

: Avec Anne Hidalgo à 2,5% dans les sondages à moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, l’inquiétude monte dans les rangs du Parti socialiste. En coulisses, beaucoup réfléchissent à l’avenir du parti. "J'ai beaucoup aimé nos Fêtes de la rose, nos réunions de section... Mais à l'évidence, tout ça c'est terminé", glisse un important pilier du PS. Retrouvez les détails par ici.

: Ian Brossat, porte-parole du candidat communiste Fabien Roussel, assure qu'il votera pour le candidat de gauche, y compris Jean-Luc Mélenchon, le candidat de La France insoumis, en cas de second tour face à Emmanuel Macron. "C'est extrêmement clair, et je souhaite évidemment que Jean-Luc Mélenchon s'engage à l'inverse", a commenté Ian Brossat.







• Valérie Pécresse (LR) a déroulé son programme d'"écologie des solutions" prévoyant notamment 200 000 bornes de recharge électrique, le développement d'un marché de véhicules électriques d'occasion et une "réindustrialisation durable"



• Philippe Poutou (NPA) a prôné une "écologie radicale (...) sous contrôle de la société et de la population" prévoyant "l'expropriation" de grands groupes et une agriculture socialisée "entre les mains de la petite paysannerie".



• Yannick Jadot (EELV), qui a reconnu que la transition écologique ne serait "pas indolore", a proposé une série de mesures allant de la baisse de la TVA sur les produits bio à la transformation de logements en bureaux en centre-ville.



• Anne Hidalgo (PS) souhaite "prolonger quelques centrales nucléaires jusqu'à ce qu'on fasse la jonction jusqu'au 100% d'énergies renouvelables, et qu'ensuite on puisse en sortir".



• Fabien Roussel (PCF), qui s'est notamment fait connaître dans le grand public pour son amour de la "bonne viande et du bon vin", a dit qu'il fallait "en manger moins, mais mieux".

: Cinq candidats ont présenté hier leurs solutions pour le climat sur la chaîne Twitch du streamer politique Jean Massiet, qui était accompagné de la journaliste Paloma Moritz. L'écologiste Yannick Jadot, la candidate LR Valérie Pécresse, le communiste Fabien Roussel, le candidat du Nouveau parti anticapitaliste Philippe Poutou et la socialiste Anne Hidalgo ont eu chacun trente minutes. Voici un résumé de leurs réponses dans cet article.