DIRECT. Présidentielle 2022 : Eric Zemmour et Marine Le Pen vont présenter le chiffrage de leurs projets

: Invité de franceinfo, Xavier Bertrand, le conseiller spécial de Valérie Pécresse estime que "ce n’est pas fichu pour la droite". "Avec Macron les choses ne changeront pas".

: "On aurait préféré utiliser un service français, mais il n'y a rien qui permet de faire ce que NationBuilder propose."



Quand Le Point lui fait remarquer que le choix de faire appel à une entreprise américaine peut paraître paradoxal quand on se veut être l'incarnation de la "reconquête française", le camp d'Eric Zemmour met en avant le manque de solutions analogues développées en France.

: Créée en 2009, NationBuilder met à disposition de ses clients une sorte de couteau-suisse numérique adapté à la mobilisation citoyenne. Il suffit de se rendre sur le site d'un des candidats cités plus tôt pour s'en rendre compte : à chaque page ou presque, le visiteur est invité à "agir" en s'inscrivant à un meeting à venir, à une newsletter, à un événement de campagne ou encore à faire un don.







: Savez-vous ce qui réunit Eric Zemmour, Fabien Roussel, Anne Hidalgo et Yannick Jadot ? Tous ces candidats à l'élection présidentielle font appel aux services de NationBuilder pour organiser leur campagne numérique. Je vous présente cette entreprise américaine, qui a déjà travaillé avec les équipes d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon en 2017.

: A un peu plus de deux semaines du premier tour, plus d'un tiers des personnes qui comptent se rendre aux urnes n'aurait pas encore arrêté leur choix, d'après un baromètre Ipsos-Sopra-Steria. "Quand on a 18-20 ans, on vote aussi par rapport à ce que nos parents vont voter. Maintenant, j'en ai 38. C'est à dire l'âge de choisir... et j'ai du mal à choisir !", rapporte un électeur indécis à franceinfo.

: "Il faut réussir à isoler Poutine et l'amener à la table des négociations. C'est l'urgence", poursuit Fabien Roussel.

: "On peut couper les relations économiques avec la Russie, mais si c'est pour les envoyer dans les bras de la Chine, on aura tout perdu."



Invité des "4 Vérités" sur France 2, le candidat communiste estime qu'il faut être vigilant sur les conséquences des sanctions internationales sur la population russe.

: Le président-candidat Emmanuel Macron a détaillé son programme pour la Guadeloupe dans une lettre que les habitants devraient recevoir d'ici quelques jours. Il envisage notamment "la structuration des filières agricoles" pour assurer "l'autonomie alimentaire" et la construction de "deux nouvelles centrales électriques qui valoriseront les déchets de l'île."

: On commence cette matinée par le traditionnel point sur l'actualité :



• Deux "bombes superpuissantes" ont frappé Marioupol, selon les autorités de la grande ville portuaire. En raison des bombardements russes, 100 000 civils sont assiégés dans la ville.



• Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité le pape François à s'investir dans les négociations entre Kiev et Moscou. "On apprécierait le rôle médiateur du Saint-Siège pour mettre fin à la souffrance humaine", a-t-il écrit sur Twitter. Suivez notre direct.



La candidate socialiste Anne Hidalgo a critiqué l'idée d'un "vote utile" en faveur de Jean-Luc Mélenchon, le mieux placé à gauche dans les sondages pour la course à l'Elysée, en étrillant en particulier ses positions sur le conflit en Ukraine.



•A Ajaccio, quelque 300 personnes se sont réunies devant la cathédrale pour rendre hommage à Yvan Colonna. Des chanteurs ont entonné le Dio vi salvi Regina, l'hymne corse. Le politiste Thierry Dominici explique comment le militant était devenu "l'incarnation de toute l'injustice faite à la Corse".