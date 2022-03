DIRECT. Présidentielle 2022 : à la peine dans les sondages, Anne Hidalgo sera ce soir en meeting à Limoges aux côtés de François Hollande

Ce qu'il faut savoir

Cela suffira-t-il à relancer une campagne qui patine ? Anne Hidalgo, candidate socialiste à l'élection présidentielle, doit donner mardi 22 mars au soir un meeting à Limoges (Haute-Vienne). Créditée d'environ 3% des intentions de vote dans notre baromètre quotidien réalisé par l'institut Ipsos-Sopra Steria, la maire de Paris y recevra le soutien de l'ancien chef de l'Etat François Hollande. Suivez l'actualité de l'élection en direct avec franceinfo.

Macron stable, Le Pen et Mélenchon progressent. Emmanuel Macron est toujours largement en tête des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle 2022, selon notre baromètre pour franceinfo et Le Parisien-Aujourd'hui en France. Selon ce sondage, le président sortant Emmanuel Macron est crédité de 30,5% des intentions de vote (marge d'erreur ± 3 points), devant Marine Le Pen qui gagne un point à 17% (± 2,4 points). Jean-Luc Mélenchon reste en troisième position (13%, ± 2,2 points), devant Éric Zemmour, qui perd 1 point (10%, ± 1,9 point), et Valérie Pécresse (10%).

Pécresse veut un plan de rattrapage pour les Outre-mer. La candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse a assuré lundi vouloir "combler les retards de développement" des territoires d'outre-mer et "corriger les inégalités inacceptables" dans l'éducation, le logement et la santé que connaissent leurs habitants. Valérie Pécresse prévoit pour cela une "grande loi de programmation, d'une durée de 10 ans" pour "combler les retards de développement et corriger les inégalités inacceptables en matière d'éducation, de logement, de santé".

Zemmour souhaite créer un ministère de la "remigration". A la peine dans les sondages depuis le début de la guerre en Ukraine en raison de son admiration longtemps affichée envers Vladimir Poutine, Eric Zemmour a tenté de relancer sa campagne lundi soir en allant un cran plus loin dans sa lutte contre l'immigration. Le candidat d'extrême droite a déclaré vouloir "un ministère de la 'remigration'", concept de la pensée identitaire, pour expulser les "étrangers dont on ne veut plus", "clandestins", "délinquants", "criminels" et "fichés S".