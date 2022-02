DIRECT. Présidentielle 2022 : des représentants de Mélenchon, Pécresse, Zemmour et de la majorité auditionnés par le Cese sur leur projet pour la démocratie

Face à la défiance des Français envers les responsables politiques et la part croissante de l'abstention, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) invite les candidats à l'élection présidentielle à débattre de l'avenir de la démocratie. Quatre représentants de prétendants déclarés ou probables à l'Elysée vont présenter leur projet sur la question, jeudi 24 février, après une première série d'auditions mercredi.

Des membres de cette assemblée représentant la société civile interrogeront tour à tour Mathilde Panot, envoyée par Jean-Luc Mélenchon (14h15), Xavier Bertrand, qui représentera Valérie Pécresse (15h45), Nicolas Bay, désigné par Eric Zemmour (17h15), et Christophe Castaner, au nom de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron, bien que ce dernier n'ait pas encore officialisé sa candidature (18h45). Suivez les débats dans notre direct.

• Quarante-cinq minutes pour convaincre. Comme Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo, les orateurs seront interrogés par trois membres du Cese et un citoyen, parmi les 13 tirés au sort participant actuellement aux travaux que mène l’institution sur l’abstention des jeunes.

• Qu'est-ce que le Cese ? Avec l'Assemblée nationale et le Sénat, il est la troisième assemblée constitutionnelle en France. Il est composé de 175 membres issus de plus de 80 organisations de la société civile : syndicats, organisations patronales et professionnelles, associations et acteurs de la cohésion sociale et de la protection de l'environnement. Le rôle habituel du Cese est de rendre des avis sur des sujets ou des textes de lois que lui soumettent le gouvernement ou le Parlement.

• Des questions ciblées. Faut-il réformer l'Assemblée nationale ? Le pouvoir du Parlement doit-il être renforcé ? Faut-il organiser davantage de référendums ? Voilà en substance le type de questions qui devraient être posées. Mercredi, les trois candidats interrogés ont ainsi développé leur vision de la démocratie participative et la façon dont ils souhaitent réformer les institutions.