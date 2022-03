DIRECT. Présidentielle 2022 : pour Eric Zemmour, le refus de débattre d'Emmanuel Macron est "une façon de se défiler"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Mediapart publie une nouvelle enquête (lien réservé aux abonnés), en vidéo, sur les accusations d'agression sexuelle visant Eric Zemmour. Huit femmes y témoignent, dont certaines à visage découvert, de faits commis entre 1999 et 2019. Certaines avaient déjà témoigné dans une précédent enquête du site, écrite cette fois, mais d'autres témoignages sont inédits. L'enquête n'est accessible qu'aux abonnés mais un extrait est en accès libre.



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: "On veut enfermer la campagne électorale dans un sujet qui ne sera pas décisif dans la France des 10 ans, des 20 ans [à venir]."



Invité de BFMTV et RMC ce matin, Eric Zemmour a déploré l'attention portée à la guerre en Ukraine (et au Covid-19) dans la campagne électorale. Il a également exprimé ses doutes sur la politique européenne contre la Russie : "Il faut faire attention à ce que les sanctions infligées à Vladimir Poutine, ne se retournent pas contre les Français" en termes de pouvoir d'achat.

: Vingt-neuf soutiens de la Primaire populaire annoncent se désolidariser du soutien à Jean-Luc Mélenchon annoncé par les organisateurs. Ils publient une tribune sur le site du JDD, notamment signée par le réalisateur Cyril Dion, la sociologue Dominique Méda et l'ex-candidate Charlotte Marchandise. "Notre désaccord ne porte pas sur la personne que le conseil d’administration a choisi de soutenir, mais sur la méthode", un vote de 30 administrateurs, écrivent-ils.

: Gabriel Attal et Christophe Castaner, sur France Inter et France 2 respectivement, ont réagi à la promesse d'Emmanuel Macron de supprimer la redevance qui finance le service public de l'audiovisuel. "On garantira son financement", par exemple "un budget voté pour cinq ans, comme cela existe pour certains secteurs de l'Etat", a expliqué Gabriel Attal.

: "Le droit des femmes est un sujet qui est supposé être essentiel dans notre société. Et pourtant, c'est un sujet qui est absent des programmes de certains candidats et candidates."



En cette journée internationale des droits des femmes, la porte-parole de l'association Osez le féminisme déplore sur franceinfo le peu d'engagement de nombreux candidats à ce sujet. Elle n'est pas plus tendre avec l'action d'Emmanuel Macron dans ce domaine : "Bien souvent, cela a été des effets d'annonces qui n'ont pas été suivis de véritables moyens".

: Il est l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité du jour :



: La rencontre d'Emmanuel Macron avec des citoyens n'était pas pour autant sans filtre. France Inter révèle ce matin que les questions posées au président sortant étaient déjà écrites sur les fiches du maire de Poissy (Yvelines) Karl Olive. Ce soutien du chef de l'Etat donne sa "parole d'honneur" qu'elles n'avaient pas été dévoilées à Emmanuel Macron avant d'être posées, et qu'il les avait simplement sélectionnées pour mieux "thématiser" le débat : "J’ai reçu des dizaines de questions, j’ai choisi les plus pertinentes".











: "Vous donnez cinq minutes à chacun des candidats, vous arrivez à une situation où vous avez deux heures de candidats qui vont critiquer Emmanuel Macron, et on lui dira 'Vous avez seulement 10 minutes pour répondre'. Ce n'est pas un débat équilibré."





Christophe Castaner défend sur France 2 le choix d'Emmanuel Macron de ne pas débattre avec les autres candidats avant le premier tour. "Il ira au contact avec les Français, il ira se confronter avec les journalistes", assure le patron des députés LREM, prenant pour exemple le déplacement à Poissy (Yvelines) hier soir.

: Voici un point sur les principales informations de ces dernières heures :



