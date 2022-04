DIRECT. Election présidentielle : après le débat, Emmanuel Macron et Marine Le Pen attendus en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-France

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: 🔴DIRECT -🗣 Quel bilan dans le camp Le Pen ? ➡️ “Ce débat, c’est 2017 à l’envers. D’un côté, vous avez Marine Le Pen, claire, précise, calme. Et de l’autre côté Emmanuel Macron, qui nous dit 'je vais faire, mais pourquoi n’a-t-il pas fait pendant 5 ans ?'”, dit Philippe Ballard. https://t.co/BDs9I1Rl1E

: Sur franceinfo, Philippe Ballard. porte-parole de Marine Le Pen, commente le débat d'hier soir. Selon lui, la candidate du RN a été "claire, précise, calme".

: "Face aux prix de l'énergie, nous avons fait le bouclier qui consistait à bloquer les prix de l'électricité et du gaz. (...) Vous aviez voté contre ce bouclier énergétique [à l'Assemblée nationale] !", a lancé Emmanuel Macron. C'est vrai. La députée et candidate du RN a effectivement voté contre le "volet recette" du projet de loi de finances 2022, qui contenait cette mesure, lors de la première lecture du texte, le 19 octobre dernier. Retrouvez davantage de détails et d'autres vérifications dans notre article.

: "L'indexation des [pensions de] retraites n'a pas été respectée lors des cinq dernières années", a affirmé Marine Le Pen. C'est plutôt vrai. En 2019, par exemple, les retraites n'ont été augmentées que de 0,3%, alors que l'inflation était de 1,8%.

: Justement, en parlant de mensonges, nous avons vérifié, hier soir, douze affirmations d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen.







: Emmanuel Macron a voulu "faire oublier que c'est lui qui avait un bilan", estime Laurent Jacobelli, porte-parole de Le Pen, sur BFMTV, jugeant que le président sortant avait "menti à tour de bras".

: Des titres de la presse quotidienne régionale soulignent les oppositions dans les projets des deux candidats.















: "Toujours pas au niveau", écrit Libération en parlant de Marine Le Pen.





: Comme hier, le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen occupe (très) largement les unes de la presse, ce matin. "Macron à l'attaque, Le Pen en défense", résume Le Parisien.

: Alors maintenant, on peut peut-être se poser la vraie question.... ce genre de débat est-il encore audible et utile de nos jours ? ne faudrait-il le supprimer purement et simplement ? Je ne les regarde plus depuis près de 15 ans.... ce qui ne m'empêche pas de voter.

: J'ai regardé tout le débat hier. J'ai voté Macron au 1er tour. Son arrogance d'hier, sa posture hautaine... me font hésiter sur mon choix au 2nd.

: Si l’arrogance c’est connaître les dossiers et bien les exposer, nous n’avons pas les mêmes références !!

: Dans les commentaires, vous continuez à réagir au débat d'hier soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.







: Après le débat d'hier soir, les deux finalistes retournent sur le terrain dès aujourd'hui :



• Emmanuel Macron doit se rendre à Saint-Denis en début d'après-midi pour un déplacement consacré aux "logements insalubres et de la rénovation urbaine" dans le département le plus pauvre de la métropole.



• Marine Le Pen doit se rendre dans les Hauts-de-France. Elle est attendue à la mi-journée à Roye (Somme), commune de près de 6 000 habitants. Elle tiendra ensuite son dernier meeting de campagne à Arras, la préfecture du Pas-de-Calais.

: Emmanuel Macron a gagné ce soir le titre de champion du monde de l'arrogance ! 5 ans de plus ? Jamais ! Je vote @MLP_officiel ! #debatmacronlepen #Arrogant

: Dans ce débat, @EmmanuelMacron s’est tourné clairement, y compris sur le régalien, vers les territoires et les élus locaux quand @MLP_officiel les a méprisés en ne prétendant administrer la France qu’en piétinant l’état de droit et en bafouant la constitution. #debatmacronlepen

: Revenons sur quelques réactions survenues, hier soir, après le débat. Voici celles de Christian Estrosi, le maire de Nice, et soutien d'Emmanuel Macron, et celle du souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France.

: "Si l’objectif d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen était de convaincre les indécis, c’est sans doute raté."





Anne-Claire Ruel, enseignante à l'Université de Sorbonne Paris Nord, a analysé la stratégie de communication des deux candidats au second tour lors de ce face-à-face parfois électrique. "C'est définitivement une ambiance passive-agressive qui a marqué ce face-à-face, entre les sourires de Marine Le Pen et les attaques contrôlées d'Emmanuel Macron", estime-t-elle auprès de franceinfo.

: Commençons avec un premier rappel des principaux titres :



• Au lendemain du face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il est difficile de retenir une séquence exceptionnellement forte. Difficile également de désigner un "vainqueur" clair et net. Nous vous résumons dans cet article ce qu'il faut retenir des échanges.



• Dans cet article, on a rassemblé les meilleurs tweets de ce débat d'entre-deux-tours, de la fiche de Marine Le Pen à la mention du magicien Gérard Majax par Emmanuel Macron.



