"Dimanche en politique" : à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, des Français désintéressés par la politique ?

À une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, Francis Letellier revient sur la fracture entre la population et ses dirigeants politiques, dimanche 3 avril. Il est accompagné de l'économiste Julia Cagé, des journalistes Jean-Laurent Cassely et Anne Rosencher et de Jérémie Peltier, directeur des études de la Fondation Jean-Jaurès.