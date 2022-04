DERRIERE L'IMAGE. Présidentielle 2022 : à Hénin-Beaumont, un doigt d'honneur et des insultes à l'annonce de la réélection d'Emmanuel Macron

La scène a beaucoup circulé depuis l'annonce des résultats du second tour de la présidentielle. Il est 19h58, dimanche 24 avril : les deux écrans de télé sont allumés, le volume a été monté, il n'y a plus qu'à attendre. Dans quelques secondes, les 200 personnes rassemblées dans la salle Debeyre d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) pour suivre la soirée électorale vont savoir : qui, d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen, présidera la France pour les cinq prochaines années ? Une trentaine de journalistes sont en place, prêts à capter la réaction des électeurs présents devant eux. "Je suis face à la foule, les télés sont dans mon dos, raconte Youenn Martin, journaliste à La Voix du Nord. J'entends que le compte à rebours a démarré, j'entends 'cinq, quatre, trois'... Alors je commence l'enregistrement vidéo avec mon téléphone."

Quand la silhouette d'Emmanuel Macron apparaît, "il y a une énorme réaction, poursuit le journaliste, basé depuis 2017 dans la ville minière, souvent considérée comme la vitrine du Rassemblement national. Juste devant moi, deux électrices, une mère et sa fille, explosent de colère. La fille adresse un doigt d'honneur au président de la République, la mère lance une pluie d'insultes." Une scène à laquelle franceinfo a également assisté.

"J'avais senti qu'elles étaient nerveuses. Pour autant, je ne m'attendais pas à ce que leur réaction soit aussi forte." Youenn Martin, journaliste à "La Voix du Nord" à franceinfo

Youenn Martin publie sur son compte Twitter l'extrait qui dure "une trentaine de secondes". "C'est vulgaire, ce qui vient de se produire, mais en même temps ça traduit la réalité de ce qui s'est passé à-Hénin Beaumont dimanche soir", dit-il. Dans la salle de ce complexe sportif, la tension retombe vite. Il est 20h10 et la mère de famille à l'origine d'une partie des insultes admet auprès de franceinfo avoir eu à l'égard du chef de l'Etat des mots qu'elle ne prononce "jamais habituellement". "Ça été démesuré, certes, mais par rapport à son quinquennat (...), c'était vraiment à la hauteur de mon mécontentement (...). J'ai crié de désespoir, de colère, parce que je suis dégoûtée que ce soit encore lui On avait espoir que cette fois-ci ce serait la bonne, que Marine allait passer."

"Les personnes sur la vidéo ont contacté le journal"

Pendant ce temps, la vidéo continue de tourner, elle est partagée, repartagée. D'abord 100 fois, puis 500 fois, 1 000 fois... Mardi midi, elle avait déjà été visionnée plus de 6,8 millions de fois. Sur les réseaux sociaux, les internautes se défoulent. "Il y avait de tout, commence par dire Youenn Martin. Mais surtout des électeurs anti-Le Pen qui se réjouissaient de la déception de ces électrices, et des électeurs du Rassemblement national en général."

Selon nos informations, la jeune femme qui a fait le doigt d'honneur finit par se rapprocher de la rédaction de La Voix du Nord lundi matin. "Elle était en détresse face à ce déferlement de haine, de moqueries", nous apprend-on. Youenn Martin confirme : "Ce sont des personnes qui ont été dépassées par l'ampleur, au point de nous demander de retirer la vidéo. Elles ont commencé à être insultées sur leur compte Facebook et les réseaux sociaux, des gens les ont appelées sur leurs téléphones".

A La Voix du Nord, l'extrait fait l'objet de discussions en conférence de rédaction. "Contribuer à du harcèlement en ligne me pose problème, s'interroge le journaliste. Elles ne méritent pas un tel déchaînement". Une solution est trouvée : la mère et sa fille sont désormais anonymisées et le journaliste Youenn Martin a provisoirement modifié son compte Twitter, sur lequel est hébergée la vidéo, pour le rendre privé.

"Ce mépris de classe est insupportable"

Si la vidéo a beaucoup circulé, c'est aussi parce qu'elle montre une tout autre ambiance. Un peu en retrait sur la droite, deux adolescents semblent, eux, se féliciter de la réélection d'Emmanuel Macron. On les voit se "checker" (se toucher les poings), tout sourire. "On voulait montrer qu'à Hénin, il n'y a pas que des lepénistes", ont d'abord raconté les deux lycéens dans les colonnes de La Voix du Nord. Contacté par franceinfo, Nathan, 16 ans, confirme : "Politiquement, on est plutôt proches des 'Insoumis'. Donc quand on a vu que l'extrême droite n'arrivait pas au pouvoir, oui on était contents. Pour autant, on n'était pas là pour rire du malheur des électeurs du RN qui nous entouraient."

"Je ne cautionne pas leur geste mais je comprends les raisons. Il y a une amertume dans le bassin minier, un profond sentiment d'abandon. Elles avaient un espoir d'un changement." Nathan, 16 ans à franceinfo

Le geste, le doigt d'honneur, les insultes..., "OK, ce n'est pas une bonne réaction, continue Nathan. Pour autant, les deux électrices ne méritent pas tous ces commentaires, souvent à base de clichés en plus. Ce mépris de classe est insupportable. Dans la soirée, on a pu discuter avec des électeurs RN, on leur a dit qui on était et ça s'est très bien passé." "Vu les circonstances", Hugo et Nathan ont décidé de rester chez eux en juin, lors des élections législatives. Quant à la mère et sa fille, elles espèrent maintenant que "tout ça passe".