DIRECT. Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron a quitté la résidence de la Lanterne et continue les consultations

: Verdict : les 10% des communes les plus riches ont voté à plus de 70% pour Emmanuel Macron. Marine Le Pen dépasse de son côté les 45% dans les communes plus populaires.

: Emmanuel Macron est-il le président des riches ? En s'appuyant sur le niveau de vie médian par commune fourni par l'Insee, franceinfo a calculé les résultats du second tour pour les communes les plus riches et celles les plus pauvres. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

: Sans grande surprise, vos journaux s'intéressent ce matin aux législatives, considérées comme le "troisième tour" de la présidentielle, qui doivent se tenir les 12 et 19 juin. On vous explique dans cet article quels sont les enjeux pour chaque parti.

: Mais pas question de repartir dans l'immédiat avec un gouvernement aussi pléthorique que les 42 ministres et secrétaires d'Etat actuels. Des poids-lourds sont espérés "pour incarner les grands chantiers du quinquennat" que seront les retraites, l'écologie, l'éducation ou encore la santé, selon cette source. L'entourage d'Emmanuel Macron promet qu'il n'y aura donc pas "d'armée mexicaine".

: Après sa réélection, Emmanuel Macron réfléchit à la composition de son prochain gouvernement. Le casting devrait être resserré avec une douzaine de ministres seulement, selon nos informations. Comme en 2017, celui-ci ne sera complété qu'après les législatives, prévues les 12 et 19 juin prochains. (FREDERIC PETRY / HANS LUCAS / AFP)

: On fait un point sur l'actu :



• Une première rencontre entre La France insoumise et le Parti socialiste a lieu aujourd'hui, pour discuter d'un possible accord pour les élections législatives. LFI a par ailleurs déjà entamé des discussions avec EELV, le PCF, et le NPA.



• Le milliardaire Elon Musk rachète le réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars. Voici trois questions qui se posent après ce rachat.



• Les Etats-Unis réunissent en Allemagne une quarantaine de pays alliés pour armer davantage l'Ukraine face à l'envahisseur russe, qui a mis en garde contre un danger "réel" d'une troisième guerre mondiale.



•Le policier qui a tué un conducteur et son passager dimanche à Paris a été placé en garde à vue à l'IGPN, a annoncé le parquet. Voici ce que l'on sait de ces tirs qui ont retenti peu après la réélection d'Emmanuel Macron.