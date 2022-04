Guerre des mots sur le climat. Emmanuel Macron a attaqué Marine Le Pen sur ses propositions en matière d'environnement lors du débat du second tour, mercredi 20 avril. "Vous êtes climatosceptique", a-t-il lancé à son adversaire. La réplique n'a pas tardé : "Je ne suis absolument pas climatosceptique, en revanche vous êtes un peu climatohypocrite", a rétorqué Marine le Pen.

La candidate d'extrême-droite a ensuite enfoncé le clou. "Vous défendez le pire de l'écologie punitive, a-t-elle asséné, toutes ces décisions qui consistent à dire que les gens sont coupables parce qu'ils ne s'achètent pas une voiture électrique même s'ils n'ont pas les moyens (...) les zones à faible émission, les gens qui ont des voitures anciennes ne peuvent plus se rendre dans les grandes villes, même s'il y a un hôpital. Toute cette écologie punitive est inutile, aggrave des souffrances, car ça tombe toujours sur ceux qui n'ont pas les moyens. Oui à la transition, mais évidemment, qu'elle soit dans le temps."

La contre-attaque d'Emmanuel Macron

Elle a également accusé Emmanuel Macron d'avoir prévu des éoliennes en mer partout "sauf en face du Touquet", la station du Pas-de-Calais où Emmanuel Macron passe de temps en temps des vacances. "Non, quand même pas non plus Madame Le Pen !", a-t-il réagi. Elle a toutefois insisté : "Mais vous rigolez !" Emmanuel Macron lui a pointé du doigt le projet de la candidate. "[Les experts] disent très clairement que le projet qui est le vôtre n'est pas tenable. Il n'y a pas de stratégie de sortie des énergies fossiles qui passe par le tout-nucléaire. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas remplacer le renouvelable actuel par du nucléaire", a-t-il assuré.

Sur ce sujet du climat, franceinfo en collaboration avec l'association Les Shifters, a analysé en détail les mesures des candidats. Les programmes de chaque prétendant à l'Elysée avaient été évalués par rapport aux objectifs climatiques de la France. Celui d'Emmanuel Macron est jugé "éloigné" de cet objectif, celui de Marine Le Pen "très éloigné, voire contraire".