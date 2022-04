DIRECT. Débat du second tour : suivez le face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen à partir de 21 heures, à quatre jours du verdict de la présidentielle

Ce qu'il faut savoir

C'est l'un des moments les plus attendus de toute élection présidentielle. Le débat d'entre-deux-tours, au cours duquel s'affronteront pendant plus de deux heures Emmanuel Macron et Marine Le Pen, se déroule ce mercredi 20 avril à partir de 21 heures sur France 2, franceinfo canal 27 et TF1. Les deux finalistes de ce second tour étant les mêmes qu'en 2017, ce duel télévisé aura des allures de match retour. Suivez et réagissez en direct sur franceinfo à ce débat qui sera suivi par des millions de téléspectateurs.

Gilles Bouleau et Léa Salamé aux manettes. Le présentateur du "20 Heures" de TF1 et la journaliste de France 2, qui a notamment animé l'émission "Elysée 2022", seront les arbitres de ce débat. Leur rôle sera de modérer les échanges entre les candidats. A la réalisation, c'est Didier Froehly qui a été choisi. Ce dernier est connu pour avoir réalisé des émissions de divertissement comme "Danse avec les Stars" mais aussi des rendez-vous politiques comme les débats des primaires de droite et de gauche en 2017.

Huit thèmes abordés par les deux candidats. Les deux prétendants à l'Elysée entreront dans le vif du sujet rapidement, puisque le pouvoir d'achat sera le premier thème abordé lors de ce duel. Ils évoqueront ensuite le modèle social de la France (retraites, santé, dépendance), l'environnement, la compétitivité et l'attractivité de la France, la jeunesse (éducation, formation...), la sécurité et l'immigration, les institutions et enfin l'international. Des tirages au sort ont désigné l'ordre de prise de parole des candidats. Marine Le Pen répondra donc à la première question et Emmanuel Macron aura la priorité lors de la conclusion.

Deux stratégies différentes. Marine Le Pen, qui avait raté son rendez-vous il y a cinq ans, aura à cœur de montrer qu'elle a appris de ses erreurs. Plutôt que d'attaquer frontalement Emmanuel Macron comme en 2017, la candidate du Rassemblement national devrait chercher à mettre en valeur ses propres propositions. Le président sortant devrait quant à lui faire valoir son expérience et la solidité de son programme.

Des candidats préparés dans les moindres détails. Agenda assoupli, fiches et notes thématiques, entraînements... Marine Le Pen a peaufiné les derniers détails "chez elle" entourée de proches conseillers, selon son entourage. Du côté d'Emmanuel Macron, le programme de la candidate d'extrême droite a été décortiqué afin d'en repérer les failles. L'enjeu sera notamment de déconstruire l'image d'une Marine Le Pen championne du pouvoir d'achat.