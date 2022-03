Meeting de Yannick Jadot : on fait le point

BRUT

À 15 jours du 1er tour, le candidat écologiste a organisé un meeting ce dimanche au Zénith, à Paris. On a pu le voir danser sur un concert d’Ärsenik, et d'autres... Vous avez sûrement entendu le jeu de mot revisité à toutes les sauces mais aussi un quiz sur la vie de Yannick Jadot. Mais sur le fond, ça ressemblait à quoi le meeting de Yannick Jadot ?

Le climat en première ligne

Pour résumer : 1 heure 11 de discours. Une introduction très dramatique sur la crise environnementale. "Nous connaissons les rapports scientifiques qui depuis 50 ans ont tout prévu (...) C'est la survie de l'humanité qui se joue aujourd'hui et nous le savons : le statu quo, c'est le chaos", a-t-il déclaré. Yannick Jadot a également lié la préservation du climat avec celle de la paix en Ukraine. "La bataille du climat est vitale et indissociable de la bataille pour la paix et pour la sécurité, les énergies fossiles, voilà notre ennemi", a-t-il estimé.

Quelques tacles à droite à gauche

Aussi, il en a profité pour tacler son rival à gauche, Jean-Luc Mélenchon. Et a taclé le président sortant Emmanuel Macron. "C'est leur politique complaisante, qui a construit la machine de guerre de Poutine, qui lui a laissé penser qu'il pouvait multiplier les conquêtes et les coups de force, pendant qu'il lui donnait du "Cher Vladimir"", a fustigé le candidat écologiste. Il a également critiqué certains lobbys, comme : les pesticides, l'élevage industriel, les EHPAD lucratifs, etc.

Des mesures pour la jeunesse

Enfin, après avoir proposé ses mesures pour la France comme la mise en place d'un référendum sur une union approfondie des européens pour la sécurité climatique et énergétique, pour la souveraineté industrielle et alimentaire, le candidat a insisté sur ses mesures pour la jeunesse : "Nous créerons un revenu citoyen, accessible dès 18 ans, qui ne laissera personne, personne, sous le seuil de pauvreté."