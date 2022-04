Sondage Présidentielle 2022 : à six jours du second tour, Emmanuel Macron conserve une avance de 12 points sur Marine Le Pen

Présidentielle 2022 : à six jours du second tour, Emmanuel Macron conserve une avance de 12 points sur Marine Le Pen

Emmanuel Macron devance Marine Le Pen de 12 points dans les intentions de vote pour le second tour de l'élection présidentielle, selon le baromètre quotidien réalisé par Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et "Le Parisien-Aujourd'hui en France".

franceinfo tient à rappeler qu’un sondage n'est pas une prédiction, mais une photographie de l'opinion à un instant donné. Un sondage est nécessairement assorti d'une marge d’erreur, dite aussi "marge d’incertitude" ou "intervalle de confiance". Plus l'échantillon est faible, plus la marge d'erreur progresse. Pour plus de détails, voici tout ce qu'il faut savoir pour décrypter les sondages.

C'est le président sortant qui mène la course à l'entrée de la dernière ligne droite de l'élection présidentielle 2022, selon notre sondage quotidien Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien-Aujourd'hui en France, publié lundi 18 avril. Emmanuel Macron, candidat à sa réélection, est crédité de 56% des intentions de vote au second tour (+0,5 point), contre 44% pour Marine Le Pen (-0,5 point), sa concurrente du Rassemblement national (RN). La marge d'erreur est de 3,2 points.

À six jours du second tour, et à deux jours du très attendu débat entre les deux finalistes du scrutin, l'évolution des reports de voix bénéficie clairement à Emmanuel Macron. Chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour, 46% (-5 points) n'expriment toujours pas de choix : cette proportion d'indécis ou de partisans de l'abstention et du vote blanc était montée jusqu'à 56% en fin de semaine dernière. Le candidat pour lequel ils ont le plus de chance de voter au second tour est Emmanuel Macron (38%, +5 points) devant Marine Le Pen (16%, stable).

Chez les électeurs de Yannick Jadot (Europe Ecologie-Les Verts), les non exprimés sont 32%. 61% des électeurs du premier tour indiquent que le candidat pour lequel ils ont le plus de chance de voter au second tour est Emmanuel Macron (+2 points), contre 7% pour Marine Le Pen (stable).

Chez les électeurs de Valérie Pécresse (Les Républicains) du premier tour, 31% n'expriment pas de choix (+7 points par rapport à la précédente mesure). 52% d'entre eux indiquent que le candidat pour lequel ils ont le plus de chance de voter au second tour est Emmanuel Macron, et ils ne sont plus que 17% (-4 points) à envisager de voter Marine Le Pen.

Du côté des électeurs d'Eric Zemmour (Reconquête!), c'est toujours vers Marine Le Pen que l'immense majorité d'entre eux se tournent : 73% (-3 points). Mais cette proportion est en baisse régulière : le 13 avril, ils étaient 81%. Inversement, 11% envisagent de voter Emmanuel Macron. 16% n'expriment pas de choix. Soit parce qu'ils ne souhaitent pas répondre, soit parce qu'ils ont choisi l'abstention ou le vote blanc.

L'indice de participation

À six jours du second tour de scrutin, 72% des Français interrogés sont sûrs qu'ils iront voter (fourchette : entre 70 et 74%). Un chiffre légèrement inférieur au taux de participation effectif lors du second tour de l'élection présidentielle de 2017 (74,6%).

Sur ceux qui sont certains d'aller voter, 86% disent avoir fait leur choix et qu'il sera définitif, alors que 14% estiment que leur vote peut encore changer. Les électeurs d'Emmanuel Macron sont de moins en moins nombreux à douter : 92% (+5 points) affirment que leur choix est définitif, seuls 8% reconnaissent qu'ils peuvent encore changer d'avis. Pour Marine Le Pen, les convaincus sont 88% (-4 points), les indécis sont 12%. Parmi ceux qui ont l'intention de se déplacer le 24 avril pour voter blanc ou nul, la réflexion est visiblement encore en cours : ils ne sont plus que 53% à être sûrs de leur choix (-18 points), et 47% d'entre eux peuvent encore changer d'avis.

Méthodologie. Ce baromètre est réalisé pour franceinfo et Le Parisien-Aujourd'hui en France jusqu'au second tour de la présidentielle et s'appuie sur la méthodologie du "rolling poll", ou sondage roulant. Chaque jour, environ 500 personnes inscrites sur les listes électorales sont interrogées. Les résultats publiés au jour le jour font systématiquement état des trois derniers échantillons interrogés, pour obtenir un échantillon reconstitué d'environ 1 500 personnes.

Ce sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien-Aujourd'hui en France publié le 18 avril s'appuie sur un échantillon total de 1 682 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Les résultats présentés font état du cumul des interviews réalisées ces trois derniers jours. L'échantillon a été interrogé par internet et a été constitué selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée, catégorie d'agglomération, région).