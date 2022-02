Présidentielle : pourquoi la limite de 50 parrainages par département pourrait créer des surprises

Les 500 parrainages validés par le Conseil constitutionnel, comme c'est déjà le cas pour sept candidats (dont Emmanuel Macron, alors que la candidature du président sortant n'est pas encore officielle), est-ce 500 signatures définitivement acquises et enregistrées ? Pas forcément. Le chiffre donné par le Conseil constitutionnel le mardi et le jeudi à 17 heures est en effet le chiffre des parrainages formellement valables. Mais ce n'est pas nécessairement le nombre qui sera retenu dans le comptage final. Car la loi impose à chaque candidat un nombre maximal de 50 parrainages par département, dans au moins 30 départements. Au-delà, les signatures d'élus ne seront donc pas comptabilisées.

Selon le décompte réalisé par le service politique de France Télévisions à partir des données disponibles sur le site du Conseil constitutionnel, quatre des sept qualifiés ont déjà obtenu à ce jour cinquante signatures ou plus dans au moins un département : Yannick Jadot a ainsi réuni 67 parrainages dans le seul département du Rhône (grâce aux élus de la métropole de Lyon, détenue par Europe Ecologie-Les Verts). A Paris, la maire PS Anne Hidalgo engrange déjà 58 soutiens et Valérie Pécresse 52. La candidate des Républicains atteint par ailleurs le chiffre de 50 parrainages dans le département du Nord (département très peuplé et par essence une grosse réserve d'élus de toutes tendances). Cinquante parrainages tout rond, c'est aussi le nombre de soutiens engrangés par Emmanuel Macron dans l'Eure, terre d'élection de ses ministres Bruno Le Maire et surtout Sébastien Lecornu, président en exercice du Conseil départemental.

"Il faudra attendre pour ouvrir le champagne"

Compte tenu du nombre total de parrainages déjà validés par le Conseil constitutionnel pour ces sept candidats, pas de quoi menacer leur qualification, mais ce pourrait être une autre affaire pour ceux qui ne dépasseraient que d'un cheveu sur la ligne d'arrivée la barre fatidique des 500 signatures. Pas de problème en revanche pour les 30 départements requis : tous les candidats conservant une chance raisonnable d'obtenir leurs parrainages ont collecté des signatures dans la plupart des départements de métropole et d'outre-mer ou auprès des élus des Français de l'étranger. Le 4 mars, il faudra donc surveiller à la fois le chiffre final des parrainages... et leur répartition. Comme le fait remarquer l'entourage d'un des sept candidats déjà théoriquement qualifiés, "il faudra attendre encore un peu pour ouvrir le champagne".