Présidentielle 2022 : "Les Français n'ont pas besoin d'un énième candidat", affirme Christophe Castaner

Emmanuel Macron s'exprimera mercredi 15 décembre sur TF1 lors d'un entretien enregistré de près de deux heures. Valérie Pécresse, candidate LR, a saisi le CSA, estimant que le chef de l'Etat fait campagne et que son temps de parole doit être décompté. Christophe Castaner, invité des "4V" de France 2 mardi, a souligné que Nicolas Sarkozy avait lui aussi été interviewé en 2012, alors qu'il était encore président et qu'il ne s'était toujours pas déclaré officiellement candidat à sa réélection. "Parler avec les Français (...), faire une conférence de presse la semaine dernière pour parler de la présidence française de l'Union européenne ou communiquer avec des journalistes sur son bilan (...), je pense que c'est plutôt sain", a affirmé le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale.



" Valérie Pécresse est marquée d'amnésie"

"Ce que je note surtout, c'est que Valérie Pécresse est marquée d'amnésie, a-t-il poursuivi. Elle veut effacer le fait qu'elle ait été, par exemple, ministre du Budget, et qu'elle a augmenté la TVA de 5,5 % à 7%. Elle veut effacer les hausses d'impôt, son propre passé." Christophe Castaner a également abordé le sujet de la candidature éventuelle d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. "Aujourd'hui, Emmanuel Macron est président de la République élu pour cinq ans, pas pour quatre ans et demi (...). Les Français n'ont pas besoin d'un énième candidat", a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "Que le président de la République s'interroge, c'est normal, et qu'il y réfléchisse, c'est normal. Mais en attendant, il veut être président de la République."