Présidentielle 2022 : Jean Lassalle promet « la baisse des taxes, immédiatement »

Jean Lassalle a traité un journaliste de franceinfo, Renaud Dély, de "chien", à la suite d’un article ou celui-ci le définissait en "complotiste des champs". Regrette-t-il ses propos ? "Non ! Je me demande qu’est-ce que j’ai de complotiste et je me demande ce que les gilets jaunes avaient de vermine. Faisons attention les uns et les autres", explique Jean Lassalle, candidat de Résistons à la présidentielle de 2022, invité des "4 Vérités" de France 2, vendredi 8 avril.

"Je peux mener ce pays"

Jean Lassalle propose le smic à 1 400 euros, le rabaissement de la TVA sur les hydrocarbures (de 20 % à 5,5%). Comment finance-t-il ses mesures ? "La mesure concrète, c’est la baisse des taxes, immédiatement. Il y a une chose certaine : on connaît le prix à payer pour cela, mais est-ce que l’on connaît le prix d’une révolution ?", détaille le député. Ce dernier est-il prêt pour le scrutin ? "Je suis serein, je peux mener ce pays, sans à-coups", précise-t-il.