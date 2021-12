Les Républicains : Valérie Pécresse en meeting dès lundi avec Éric Ciotti pour "faire cette démonstration d'unité"

Valérie Pécresse est désormais chef de file du parti LR en vue de la présidentielle. "Elle a les épaules. Elle gère l'Ile-de-France, la première région d'Europe. On est toujours bluffé par sa capacité à faire face aux critiques ignobles de l'opposition et de les dépasser pour aller toujours de l'avant", assure Vincent Jeanbrun, conseiller régional et maire, sur franceinfo samedi 4 décembre. "Elle a toujours eu ce courage de dire et cette volonté de faire", insiste le porte-parole de son mouvement Libres !.

Une primaire LR "merveilleuse"

"Cela a été une campagne merveilleuse avec un débat digne et de qualité", se félicite Stéphane Le Rudulier, porte-parole d'Éric Ciotti, battu au second tour de la primaire LR. "Seul un candidat républicain peut battre le président sortant et incontestablement, au vu de la teneur des attaques depuis cet après-midi, il y a un vent de panique tant du côté d'Emmanuel Macron que d'Éric Zemmour et Marine Le Pen", estime le sénateur des Bouches-du-Rhône.

Lundi, Valérie Pécresse fera son premier meeting de campagne dans les Alpes-Maritimes chez son ancien rival Éric Ciotti pour "faire cette démonstration d'unité et de rassemblement" des Républicains, souligne Stéphane Le Rudulier.