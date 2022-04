Guerre en Ukraine : "Il faut arrêter purement et simplement de s'approvisionner en gaz russe", affirme Anne Hidalgo

C. Roux

"Il faut arrêter purement et simplement de s'approvisionner en gaz russe". C'est ce qu'a martelé Anne Hidalgo sur le plateau des "4V", jeudi 7 avril. La candidate du Parti socialiste à l'élection présidentielle a affirmé que "si on veut que cette guerre s'arrête (...), il faut arrêter cette complaisance qu'il y a à continuer à acheter du gaz russe". La maire de Paris a également souligné qu'une étude du Conseil d'analyse économique "montre que l'embargo sur le gaz russe ne pèserait que marginalement sur l'économie du pays et l'économie européenne".



"Il faut un vrai rapport de force"

Anne Hidalgo a par ailleurs indiqué qu'il était nécessaire de "se préparer par le blocage des prix et par la baisse de la TVA sur les denrées alimentaires", ainsi que "par une gestion des stocks". "Si on veut arrêter Poutine, il faut un vrai rapport de force, il ne faut pas de la complaisance avec lui. Et le vrai rapport de force, c'est de dire stop aux importations de gaz russe", a-t-elle ajouté.