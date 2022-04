Guerre en Ukraine : "Emmanuel Macron est plus qu'ambigu sur les liens avec l'oligarchie russe", dénonce Philippe Poutou

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé, mardi 5 avril, un appel à l'ONU : il estime que le droit de veto de la Russie doit être supprimé au Conseil de sécurité, car selon lui, il s'agit d'un "permis de tuer". "On a envie de tout faire pour que Poutine soit fragilisé et qu'il puisse arrêter cette guerre. Il faut une campagne de dénonciation de ce qu'il est, de sa dictature, et des oligarques russes qui le soutiennent", a affirmé Philippe Poutou, candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) à l'élection présidentielle, invité des "4V", mercredi 6 avril.



Des liens avec les milliardaires russes

"Poutine n'est pas un dictateur que depuis un mois, on voit qu'il y a eu pas mal d'affaires : les JO, la Coupe du monde... Tout se passait presque bien alors qu'il massacrait déjà les Tchétchènes. Il y avait eu le Donbass, la Crimée, le soutien à Bachar al-Assad, les massacres en Syrie", a poursuivi le candidat du NPA, avant d'ajouter : "Poutine est ce qu'il y a de plus exécrable aujourd'hui."



Par ailleurs, Emmanuel Macron a mis en cause Marine Le Pen pour ses liens avec les Russes, en critiquant notamment le fait qu'elle ait trouvé des financements. "Macron est pénard, parce qu'il dit ça, mais lui aussi et l'État français n'ont-ils pas eu de liens avec les milliardaires russes ? (...) On ne peut pas applaudir Macron quand il chope Le Pen sur ces questions-là parce que lui-même est plus qu'ambigu sur les liens avec l'oligarchie russe", a-t-il fustigé.