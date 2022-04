Appel aux dons pour EELV : "On approche des deux millions d’euros", indique Julien Bayou

"Plus de 30.000 donateurs et donatrices" ont participé à l'appel aux dons, assure le secrétaire national d'Europe-Ecologie-Les-Verts qui "y voit un fait politique" : "les Française et les Français affichent un soutien à l'idée que l'écologie survive et refleurisse".

Julien Bayou, secrétaire national d'EELV, indique ce mercredi matin sur franceinfo que les dons faits au parti "approchent des deux millions d'euros", pour l'aider à rembourser sa "dette de 5 millions d'euros", les frais de campagne de l'élection présidentielle n'étant pas remboursés, faute d'avoir atteint les 5% des suffrages.

Dès le 15 avril, Europe-Ecologie-Les Verts avait reçu 1,2 million d'euros. Le parti s'était fixé un "objectif de 2 millions d'euros en cinq semaines", et l'a finalement atteint en deux fois moins de temps.

"On est à plus de 30.000 donateurs et donatrices, c'est-à-dire deux fois plus que le nombre d'adhérents d'EELV, précise Julien Bayou. J'y vois un fait politique : les Françaises et Français, par cette souscription historique en faveur de l'écologie politique, affichent un soutien à l'idée que l'écologie survive et refleurisse, y compris de la part d'électeurs qui n'ont pas voté Yannick Jadot."

Le secrétaire national d'EELV "assume" d'avoir ouvert la plateforme en ligne pour les dons avant même le premier tour. "Mon rôle est d'anticiper tous les scénarios, les plus favorables comme les plus défavorables, pour pouvoir dès 20 heures au soir du premier tour lancer cette souscription, explique-t-il. C'est l'avenir de l'écologie politique qui est en jeu."