Présidentielle : Nicolas Sarkozy a échangé avec Emmanuel Macron, avant de lui apporter son soutien

Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy ont échangé au téléphone avant et après le premier tour de la présidentielle, selon les informations de franceinfo, obtenues mardi 12 avril auprès de l'entourage de l'ancien président de la République. Ces discussions ont eu lieu avant que Nicolas Sarkozy n'apporte son soutien au président candidat pour le second tour de la présidentielle.

Une coalition pour les législatives

Dimanche soir, Emmanuel Macron, en première position à l'issu du premier tour, a souhaité réunir "tous ceux qui veulent travailler pour la France" et a appelé à fonder "un grand mouvement politique d'unité et d'action". Dans un message sur Facebook, Nicolas Sarkozy a suggéré qu'il était prêt à saisir cette main tendue. "Il faudra sortir des habitudes et des réflexes partisans", a déclaré l'ancien président, car selon lui "la nouvelle époque qui s'annonce nécessitera des changements profonds".

S'agit-il d'un pacte gouvernemental comme le propose Jean-François Copé, maire Les Républicains (LR) de Meaux ? Ou d'une coalition parlementaire ? "Les clefs sont dans les mains d'Emmanuel Macron", répond un proche de Nicolas Sarkozy qui imagine plutôt une recomposition au parlement dans le cadre des législatives. Autrement dit, une coalition, sur le modèle de l'Allemagne ou des démocraties scandinaves. Cette association interviendrait notamment pour les sujets qui restent les plus sensibles, tel la réforme des retraites et la politique migratoire de la France.