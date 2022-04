Présidentielle 2022 : face à "l'importance des décisions à venir", Nicolas Sarkozy votera Emmanuel Macron au second tour

Nicolas Sarkozy est sorti de son silence. L'ancien président de la République annonce qu'il votera pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, mardi 12 avril, dans un message posté sur les réseaux sociaux. "Je voterai pour Emmanuel Macron parce que je crois qu’il a l’expérience nécessaire face à une grave crise internationale plus complexe que jamais", écrit-il, mais aussi "parce que son projet économique met la valorisation du travail au centre de toutes ses priorités, parce que son engagement européen est clair et sans ambiguïté".

"L’importance des décisions à venir m’oblige à quitter ma réserve pour indiquer en toute clarté quel sera mon vote", écrit-il encore, pour justifier cette prise de position après le premier tour.

Pas de soutien à Pécresse au 1er tour

Jusqu'ici, Nicolas Sarkozy avait brillé par son absence dans cette campagne électorale. Il s'était notamment abstenu de soutenir de Valérie Pécresse, pourtant candidate de sa famille politique, Les Républicains. De nombreux cadres de la formation étaient persuadés que l'ancien chef de l'Etat souhaite avant tout rester en retrait pour ne pas se retrouver mêlé à la campagne en demi-teinte de la candidate. Cette posture avait été peu appréciée par une partie des militants de droite. Début avril, le nom de Nicolas Sarkozy avait été brièvement sifflé lors d'un meeting de Valérie Pécresse.





"La fidélité aux valeurs de la droite républicaine et à notre culture de gouvernement doit nous conduire à répondre à l’appel au rassemblement d’Emmanuel Macron en vue de l’élection présidentielle, conclut Nicolas Sarkozy. Il est, en l’état actuel des choses, le seul en situation d’agir. L’intérêt de la France doit être notre seul guide. On ne se trompe jamais en choisissant la clarté et la constance."