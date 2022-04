Présidentielle : Marine Le Pen dénonce "la trahison" de Jean-Luc Mélenchon

Marine Le Pen a dénoncé, mardi sur France Inter, "le comportement de Jean-Luc Mélenchon" qui a été pour elle "une source de grand étonnement", alors que le candidat déchu de La France Insoumise, arrivé en 3e position du 1er tour de la présidentielle (21,9%), a appelé à ne lui donner "aucune voix". "Il a été plus dur il y a cinq ans face à un Emmanuel Macron virtuel qu'il ne l'a été dimanche soir face à un Emmanuel Macron réel", a déploré la candidate du Rassemblement national qui affrontera le président candidat lors du second tour, le 24 avril prochain.

Marine Le Pen (@MLP_officiel) à une électrice de Jean-Luc Mélenchon au 1er tour : "Je suis probablement la plus respectueuse de la démocratie et la plus attentive aux libertés individuelles." La candidate évoque le RIC et la proportionnelle. #le79Inter #Presidentielle2022 pic.twitter.com/cX0x3oOrjD — France Inter (@franceinter) April 12, 2022

"Après cinq ans de démonstration par Emmanuel Macron d'une politique violemment antisociale, il a été plus proche d'Emmanuel Macron qu'il y a cinq ans et cela c'est perturbant, c'est un mystère", a ajouté Marine Le Pen. Selon elle, Jean-Luc Mélenchon "a plus pensé à lui qu'aux Français" et "a choisi l'intérêt de ses élus plutôt que l'intérêt de ses électeurs" en vue des législatives. "C'est une trahison de sa part", a estimé la candidate du RN.