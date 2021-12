Présidentielle 2022 : Yannick Jadot demande à Christiane Taubira de "rejoindre les écologistes"

Le candidat Yannick Jadot et Julien Bayou, le secrétaire national d’Europe Ecologie Les Verts, ont appelé celle qui "envisage" de se présenter à l'élection présidentielle à les rejoindre.

L'union de la gauche aura-t-elle lieu ? En attendant que Christiane Taubira ne valide définitivement ou pas sa candidature à l'élection présidentielle, Yannick Jadot lui a fait un gros appel du pied lundi 20 décembre sur BFMTV. "Rejoins les écologistes, Christiane. Mets ton talent au service d’une campagne qui a travaillé, qui a un projet", a-t-il déclaré.

Ce que je dis à Christiane Taubira : rejoins les écologistes. Mets ton talent au service d'une campagne qui a un projet. Ensemble c'est possible !#RejoinsNousChristiane — Yannick Jadot (@yjadot) December 20, 2021

Yannick Jadot a d’ailleurs estimé qu’après "cinq ans d’absence politique", revenir avec "une vidéo de trois minutes à quatre mois de l’élection, pour donner rendez-vous dans un mois (…) ce n’est pas sérieux, ce n’est pas à la hauteur des combats qu’elle mène". Sur franceinfo, Julien Bayou, secrétaire national d’Europe Ecologie Les Verts, a lui assuré qu'on n'allait pas passer "un mois à attendre que quelqu'un envisage ou non d'être candidat ou candidate", en référence à la date à laquelle Christiane Taubira a prévu d'annoncer sa décision.

"Si Christiane Taubira s'engage pour l'écologie, la justice sociale, la démocratie, qu'elle soutienne la candidature de Yannick Jadot." Julien Bayou, secrétaire nationale d'EELV à franceinfo

Anne Hidalgo "dans l'impasse"

Alors que le flou règne à gauche et qu'une primaire populaire doit avoir lieu entre le 27 et le 30 janvier, il n'est pas question pour les Verts d'y participer. "Nous, nous avons un projet, c'est l'écologie, nous avons organisé une primaire, notre candidat c'est Yannick Jadot, le climat et les inégalités sont l'enjeu du siècle, alors rejoignez les écologistes", a insisté Julien Bayou. Sur BFMTV, Yannick Jadot a également invité une nouvelle fois Anne Hidalgo à se ranger derrière lui. "Je pense que sa candidature est dans l’impasse", a-t-il estimé, considérant que le parti socialiste tentait de "sauver (la) sortie de l’élection présidentielle" de la maire de Paris, à la traîne dans les sondages.