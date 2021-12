Election présidentielle : Christiane Taubira "envisage d'être candidate" et "donne rendez-vous à la mi-janvier"

Sa déclaration était attendue. Christiane Taubira est sortie du silence, vendredi 17 décembre, et a annoncé : "J'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française" dans une vidéo publiée sur Facebook, dans laquelle elle donne "rendez-vous à la mi-janvier". L'ex-garde des Sceaux de 69 ans pointe "l'impasse" qu'elle "constate" à gauche, assurant toutefois qu'elle "ne sera pas une candidate de plus" et "mettra toutes ses forces dans les dernières chances de l'union".

>> Suivez toute l'actualité de l'élection présidentielle 2022 dans notre direct

A 69 ans, la native de Cayenne, en Guyane, dit avoir "fait le compte" des "interrogations et attentes" des Français avant de se lancer pour "ouvrir un chemin commun". "J'ai toujours dit que je prendrai ma responsabilité", a-t-elle appuyé.

L'ancienne garde des Sceaux n'a pas fait mention d'une potentielle participation à la Primaire populaire, prévue fin janvier 2022 et qui vise à désigner un candidat unique à la gauche. La date limite de candidature est fixée au 15 janvier.